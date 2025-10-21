Billboard expulsa del Hot 100 a las canciones longevas

Una serie de canciones amanecen este martes fuera del Billboard Hot 100 por sorpresa. Hasta ahora la influyente lista estadounidense eliminaba las canciones que superaban las 20 semanas y aparecían por debajo del puesto 50. Esa norma se mantiene, pero se añaden otras nuevas.

Con el objetivo de favorecer la entrada de canciones nuevas y huir del ostracismo de las emisoras de radio, que cada vez pinchan más y más solamente éxitos consolidados, ahora serán eliminadas semanalmente:

-las canciones por debajo del top 5 que lleven más de 78 semanas

-las canciones por debajo del top 10 que lleven más de 52 semanas

-las canciones por debajo del top 25 que lleven más de 26 semanas

-las canciones por debajo del top 50 que lleven más de 20 semanas

Las normas, que no aplicarán a los villancicos que lleguen por encima del top 50, se han aplicado de manera inmediata. ¿Cuáles son las primeras víctimas?

‘Lose Control’ de Teddy Swims desaparece de la lista después de un récord de 112 semanas, es decir, 2 años. ‘Beautiful Things’ de Benson Boone se va del top después de 89 semanas y ‘Die With a Smile‘ de Lady Gaga y Bruno Mars se va del Hot 100 tras 60 semanas.

Es loable que Billboard luche contra el ostracismo de sus propias listas en tiempos de streaming y ya solo queda que atajen el desaguisado que tienen liado hace una década en el Billboard 200. En la lista de álbumes, nadie está evitando que la reproducción de canciones sueltas a través de playlists cuente para la elaboración del top, produciendo que el Billboard 200 sea un cúmulo interminable de «greatest hits» y discos de éxito de lo más aburrido.

