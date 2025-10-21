Primavera Sound 2026 desvela cartel por días

Primavera Sound ha publicado el esperado cartel por días de su edición de 2026, que se celebrará en Barcelona del 3 al 7 de junio. Doja Cat y Massive Attack, The Cure y Addison Rae y, finalmente, The xx y Gorillax son los cabeza de cartel de las tres jornadas principales, juntando el presente y el pasado de la música pop. JENESAISPOP es media partner.

El anuncio llega con novedades en el cartel, con TV Girl y Sudan Archives sumándose a los 150 nombres ya anunciados. Por otro lado, la tradicional Jornada Inaugural del 3 de junio incluirá las actuaciones de Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Quineta.

El 4 de junio, los amantes de la música alternativa estarán de celebración con los conciertos de Mac DeMarco, Alex G, Blood Orange y Geese, entre otros. Cameron Winter, vocalista de la banda neoyorquina, también actuará ese mismo día junto a los nombres más grandes de la jornada: Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal.

The Cure, Addison Rae y Skrillex compartirán el día 5 con PinkPantheress, Ethel Caina, JADE y Amaarae, entre otros, como Slowdive o Water From Your Eyes. Finalmente, el día 6 de junio The xx, Gorillaz y my bloody valentine presentarán una variada jornada que también incluye a Big Thief, Dijon, KNEECAP, MARINA y Little Simz.

Por último, la fiesta electrónica Primavera Bits del domingo 7 despedirá el festival con las sesiones de Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta, que convertirán el Parc del Fòrum en una gran pista de baile al aire libre.

Las entradas de día estarán a la venta en Fever a partir del jueves 23 de octubre a las 11h. La entrada de día general tendrá un precio de 135€ (más gastos de distribución) y la entrada de día VIP tendrá un precio de 195€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.