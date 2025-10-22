Rayden vuelve como miembro del grupo Chiquita Movida

Rayden vuelve con un nuevo grupo. Dos años después de anunciar su retirada de la música en solitario, David Martínez Álvarez regresa como integrante de una banda «emergente», como él mismo indica. Su nombre es Chiquita Movida y ya han publicado su primer sencillo, titulado ‘Ojos Superocho’.

Chiquita Movida reúne a Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, acompañados por Babe (guitarra, secuencias y teclados), Jhonny (bajo) y Jona (guitarra). Los integrantes son amigos y miembros de la antigua banda de Rayden, que también cuenta cómo surgió el proyecto: «Había dicho todo lo que necesitaba decir en solitario, y estaba en paz con ello».

Todo comienza en un retiro de casa rural al que también llevaron instrumentos y en el que crearon 5 nuevas canciones: «Nunca había escrito algo solo por placer. Escribir al silencio. Escribir sin que fuese a ser escuchado por nadie. Y pensé que quizá eso sascaría algo nuevo de mí que ni siquiera conocía», ha declarado el artista.

De esta forma, Rayden pasa de estar en solitario a formar parte de un grupo, cuando normalmente es al revés. ‘Ojos Superocho’ es un pop rock juguetón que va al grano en lo que quiere contar: «Tus ojos ven en Superocho / A mi corazón maltrecho», cantan en el estribillo. Este también se trata del adelanto del primer EP de la banda, ‘Gastos de Gestión’, disponible mañana mismo en plataformas.

