Radiohead hablan a las claras de Israel en una entrevista

A pocos días de empezar su gira europea en Madrid Radiohead han concedido una entrevista a The Times, de la que se hacen eco varios medios como RTE o NME.

Aparte de comentar que están barajando decenas de canciones para su gira, todos hablan sobre su controvertida posición sobre Israel, que ha sido apuntada por muchos de sus seguidores como «ambigua». Thom Yorke ya no es ambiguo en esta entrevista, pues cuando le preguntan si volvería a tocar en este país, es muy claro: «No querría tocar ni a 5.000 millas del régimen de Netanyahu». Una declaración extrema, teniendo en cuenta que Reino Unido e Israel distan más de 5.000 kilómetros.

Jonny Greenwood, que es quien tiene una novia israelí, asegura diferir con Thom Yorke. Subraya que ha acudido a manifestaciones contra el régimen de Netanyahu, pero no cree en el boicot: «Diría que el gobierno usaría el boicot para decir «todo el mundo nos odia y por eso tenemos que hacer lo que queramos». Lo cual es más peligroso». Asegura que está desarrollando un proyecto con músicos judíos y de Oriente Medio y sentencia: «Es una locura. Lo único de lo que me avergüenzo es de haber llevado a Thom y a los demás a este caos. Pero no me avergüenzo de haber trabajado con músicos árabes y judíos. No voy a pedir perdón por eso».

La banda comenta lo polémica que fue su actuación en este país en 2017 y lo incómodo que el cantante del grupo se sintió cuando cierta gente muy poderosa le agradeció aquel concierto, pues solo entonces se dio cuenta de cómo se estaba utilizando políticamente. Yorke comenta el incidente que vivió en un concierto en solitario en el que alguien le gritó algo sobre Gaza y cómo la gente entendió su silencio «como cómplice». Thom va más allá, relatando que le gritan «Palestina libre» por la calle, y habla sobre cómo se siente al respecto:

«Últimamente me han gritado varias veces «¡Palestina libre!» en la calle. Respondí a un tipo. Lo que decía era: «Tienes una plataforma, un deber, y debes distanciarte de Jonny». Y yo le respondí: «¿Tú y yo, parados en la calle en Londres, gritándonos? Mientras, los verdaderos criminales, que deberían estar ante un Tribunal Internacional, se ríen de que nosotros discutamos entre nosotros, en público y en las redes sociales: ellos siguen asesinando impunemente».

Es el batería Philip Selway quien responde a la petición de boicot de la organización pro-Palestina BDS, que considera que Greenwood, como miembro de Radiohead, blanquea a Israel al tomar una posición equidistante: «Lo que nos piden es imposible. Quieren que nos distanciemos de Jonny y eso significaría el fin del grupo. Jonny tiene muchos principios. Pero es extraño que nos estén marginando artistas a los que nos sentíamos afines».

En cuanto al guitarrista Ed O’Brien, el más abierto en su apoyo al movimiento Palestina Libre, ha declarado que, cuando el grupo tocó en Tel Aviv en 2017, tendrían que haber añadido una fecha en Ramala.