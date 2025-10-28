The Weeknd, el artista número 1 global

Ni con nuevo disco de Taylor Swift en el mercado, un ‘The Life of a Showgirl‘ que parece haber escuchado absolutamente todo el mundo, en tanto que todo el mundo parece tener una opinión sobre él, The Weeknd ha dejado de ser el número 1 en el Top Global de Spotify. Unos monstruosos 120 millones de oyentes mensuales le avalan. ‘Blinding Lights’, con más de 5.000 millones de streams, será durante mucho tiempo la canción más reproducida de la historia de la plataforma, pues continúa increíblemente bien posicionada. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
La ausencia de «hate» que hacia The Weeknd, su dulce voz, una música que a nadie molesta (nadie hace «skip») y también cierta falta de riesgo en muchos de sus pasos parecen jugar a su favor.
El podcast REVELACIÓN O TIMO de JENESAISPOP repasa toda la carrera de The Weeknd con la ayuda de nuestro redactor Gabriel Carey. Recordamos los inicios de este proyecto, en principio misterioso, cuando a finales de 2010 comenzó a subir temas y luego mixtapes de manera gratuita a la red.
De las 3 que luego conformaron el disco ‘Trilogy’ en 2011, la primera mixtape ‘House of Balloons‘ permanece como la más interesante. Allí sampleaba a gente tan remota en aquel momento como Beach House o tan olvidada en Norteamérica como Siouxsie and the Banshees. El productor Illangelo era su vital mano derecha.
Tras el bache que supuso ‘Kiss Land’, sobre el que Carey concluye «a nadie le importa este disco», The Weeknd sí supo reciclarse y convertirse en un artista de masas. ‘Can’t Feel My Face’ primero, y las colaboraciones con Daft Punk después (‘Starboy’ y ‘I Feel It Coming’) le valieron el título de «nuevo Michael Jackson».
Ahora parece cerrar su etapa como The Weeknd -o eso dice- con otra trilogía conformada por el imprescindible ‘After Hours‘, ‘Dawn FM‘ y el final ‘Hurry Up Tomorrow‘. Disco que presentará en Madrid y Barcelona en 2026 frente a probablemente 200.000 personas.
En el podcast valoramos también sus múltiples colaboraciones (Kendrick, Playboi Carti, Madonna) si es buen letrista, si alguna vez interesaron sus beefs, si le obsesiona el sexo o es más bien un personaje, y cómo ha llegado a su posición privilegiada en plataformas. Porque lo difícil parece muy fácil, es que Carey concluye: «Ha hecho lo que tenía que haber hecho Drake. Y lo ha hecho muy bien: es el artista número 1».