Rosalía cantará en 13 idiomas en ‘LUX’

A poco más de una semana de que se lance al mercado ‘LUX‘, el cuarto álbum de Rosalía, la artista catalana ha hablado por primera vez sobre el disco en Popcast, el podcast musical de The New York Times presentado por Jon Caramanica y Joe Coscarelli.

La entrevista se publica al completo hoy, pero el primer adelanto muestra a Rosalía confirmando que en ‘LUX’ canta en hasta 13 idiomas diferentes. Es Caramanica quien expresa este dato en el fragmento disponible, pero Rosalía lo confirma, asegurando que ha pasado un año trabajando solo en las letras, así como en la pronunciación y traducciones adecuadas.

Rosalía cantará en siciliano, probablemente en ‘Focu ‘Ranni’, pues esta es una expresión siciliana que significa «gran incendio»; en portugués probablemente en ‘Memória’, su colaboración con Carminho, y posiblemente también en catalán, inglés y latín. Caramanica confirma que el ucraniano es otro de los idiomas incluidos en el disco, mientras se rumorea que Rosalía también se acercará al árabe. Cabe mencionar que la etiqueta del disco incluye una cita de la mística iraquí Rabia al Adawiyya, y otra de la filósofa francesa Simone Weil. Por supuesto, solo en ‘Berghain‘ Rosalía canta en alemán y castellano.

Los fans mexicanos de Rosalía han podido escuchar las canciones de ‘LUX’ leyendo las letras proyectadas en una pantalla, durante la primera listening party del disco celebrada este miércoles 29 de octubre en Ciudad de México. Rosalía ha estado presente en el evento -que ha coincidido con el Día de los Muertos- para dar las gracias a su público y explicar el concepto del disco, que «está inspirado en el misticismo femenino y en mujeres santas de todo el mundo».

La siguiente listening party de ‘LUX’ es en Nueva York el 1 de noviembre. En Barcelona, la fecha es el 5 de noviembre.