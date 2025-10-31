RFTW: Anna von Hausswolff, Oklou, Júlia Colom…

Hoy 31 de octubre es Halloween y salen dos discos perfectos para la temporada, los de Florence + the Machine y Anna von Hausswolff (que incluye colaboración con Ethel Cain). Además, se ponen a la venta nuevos trabajos largos de The New Raemon, Cat Burns, Júlia Colom o Sevdaliza, y se reeditan los últimos discos de Oklou y Tyler, the Creator.

Otro de los estrenos largos destacados de la semana es el debut de Snocaps, el supergrupo formado por Waxahatchee y su hermana, Allison Crutchfield, MJ Lenderman y Brad Cook.

- Publicidad -

Rosalía ha lanzado la canción de la semana, ‘Berghain‘ junto a Björk e Yves Tumor. Hoy viernes, dos de sus principales coetáneas, Amaia y Maria Arnal, presentan también nuevo material.

El pop nacional deja por otro lodo interesantes lanzamientos de Marinita Precaria, Vangoura, Syd de Palma, Repion, Carlos Gris, Ferran Palau, Parquesvr, Soraya, ANADIE, Pimp Flaco… y una nueva colaboración de BB trickz, ahora con ZECCA y Emilia. Por otro lado, Pastora celebran 25 años de carrera de la mano de Santi Balmes, con quien relanzan ‘Cósmica’.

- Publicidad -

En cuanto a música internacional, hay nuevos singles de Magdalena Bay, flowerovlove, Oneohtrix Point Never, Melody’s Echo Chamber, Masego, Orville Peck, Disco Lines, Inhaler, The Weather Station… Entre quienes han anunciado nuevo disco esta semana, Geologist de Animal Collective.

