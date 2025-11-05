Las jornadas profesionales de Fira B!, a punto de comenzar

La parte musical de Fira B! está a punto de empezar. La décima edición del mercado profesional de música y artes escénicas de las Islas Baleares dará comienzo mañana, 6 de noviembre, y terminará el próximo sábado 8 de noviembre. En JENESAISPOP ya hicimos una selección de las 6 actuaciones que no te puedes perder, pero no es todo lo que ofrece el evento.

El objetivo principal de dar a conocer las creaciones más recientes y representativas de las Baleares se complementa con las Jornadas Profesionales Fira B! PRO. Estas son un punto de encuentro entre profesionales especializados del sector y los creadores del mundo de la música y las artes escénicas. Al igual que las entradas para los conciertos, la inscripción es gratuita.

- Publicidad -

Viernes 7 de noviembre

El Teatro Municipal Maruja Alfaro, donde tendrán lugar estas jornadas, recibirá su primera ponencia el viernes 7 a las 10h. Como todas, esta durará 50 minutos: ‘¿Cómo ampliar tu base de fans? ¿Cómo interactuar con los fans que tienes?’. Será moderada por Ruth Fisher, que cuenta con más de 20 años de experiencia como presentadora de radio en Jazz FM, la emisora de jazz más importante del Reino Unido.

En la charla participarán Chris Blackmore (Fundador de Holy Smokes Records), Eloisa Mendez (EM Marketing Musical), Lorena Montón (Periodista musical de La Vanguardia, RTVE y RNE) y Fran Leo (Project Manager en Subterfuge Records).

- Publicidad -

El mismo viernes también se podrá disfrutar de los showcases de Anna Colom y Two Little Rooms, a las 11h y 13h respectivamente. Una hora antes del dúo de folk y pop psicodélico, a las 12h, tendrá lugar la segunda ponencia del día, en la que se discutirá la ‘Relevancia de las Conferencias de Música’ bajo la moderación de Arlette Hovinga, de That Jazz Girl.

Las ponencias llegarán de la mano de Xavier Barceló (Supervisor de Fira B!), Lizon Lavaud (Centre National de la Musique), Dino Lupelli (Music Innovation Hub) y Oskar Strajn (Eurosonic Noorderslag).

- Publicidad -

Sábado 8 de noviembre

La jornada del sábado 8 de noviembre comenzará directamente a las 10h con una de las charlas más interesantes de Fira B! PRO, en la que se harán una simple pregunta: ‘¿Qué perfiles de artistas tienen éxito hoy en día?’. Moderará Chris Phillips, que cuenta con más de 40 años de experiencia poniendo jazz en la radio londinense.

Por otro lado, la mesa de ponientes estará formada por Alexandra Benvides Idiart (CBC-Radio Canada), Joan Vich (Director de Ground Control Management y descubridor de Hinds), Sam Gill (Earth Agency) e Ivone Lesan (Booking en Primavera Sound).

En esta última jornada, When the robing sings y Anouck presentarán sus showcases a las 11h y 13h, respectivamente. Entre medias, a las 11:30h, tendrá lugar la última conversación profesional de Fira B!, que además se desarrollará en español: ‘Cómo construir audiencias para espacios y festivales’.

La periodista Marta Terrasa conducirá una charla que contará con la experiencia de David Valle (Club Mutante y Festival Mutante), Curro Caravaca (Mallorca Live Festival), Toni Jaume (Mobo Fest) y Marina Fernández (Plataforma Jazz España).