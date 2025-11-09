Lily Allen sube al top 2 de Reino Unido; David Harbour reaparece

Lily Allen puede darse con un canto en los dientes porque su nuevo disco, ‘West End Girl‘, está gozando de una gran popularidad. Después de entrar en el número 4 de la lista de álbumes británica, en su segunda semana no ha bajado, sino que ha subido al 2, superando a la mismísima Taylor Swift. El número 1 se lo ha llevado su contemporánea Florence + the Machine.

El éxito de ‘West End Girl’ -siempre ceñido a Reino Unido- ha sido imparable desde su estreno. Sus canciones tampoco han descendido en las listas de streaming sino que han duplicando sus reproducciones durante su primera semana. Actualmente, 6 de sus 12 pistas siguen apareciendo dentro del top 50 de Spotify de Reino Unido. En términos oficiales, ‘Pussy Palace’ es el éxito afianzado de esta era, y acaba de subir al top 8 de la lista de singles británica, tras abrir en el 12º puesto. Nada como un buen salseo -pero sobre todo un buen disco- para marcarse el comeback del año.

‘West End Girl’ iguala en la lista de discos británica la posición de ‘Alright, Still‘, el debut de Allen de 2006. Sus dos siguientes discos, ‘It’s Not Me, It’s You‘ (2009) y ‘Sheezus‘ (2013), debutaron en el primer puesto. ‘No Shame‘ (2018) quedó en el quinto.

Mientras tanto, al ex de Allen, el actor David Harbour, no le ha quedado otra que reaparecer en público con motivo del estreno mundial de la quinta temporada de ‘Stranger Things‘ celebrado el pasado jueves.

Lo ha hecho acompañado de su compañera de reparto Millie Bobby Brown, a pesar de las últimas informaciones sobre su denuncia por «acoso y bullying» al actor, provenientes de un tabloide. Ambos han posado alegres y sonrientes en la alfombra roja, dando a entender que su relación es amigable y cercana.