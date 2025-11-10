Mad Cool 2026 confirma a Lorde, Foo Fighters, Florence, Nick Cave, JENNIE…

Tras anunciar importantes novedades para su décima edición -entre ellas la reducción del aforo a 55.000 asistentes por motivos de comodidad-, Mad Cool ha desvelado el cartel del festival, que se celebrará en el recinto Iberdrola Music de Villaverde los próximos 8, 9, 10 y 11 de julio de 2026.

Mad Cool es el festival que consigue traer a Lorde a España con su gira ‘Virgin‘. La neozelandesa encabezará la segunda jornada -jueves 9- junto a Florence + the Machine, JENNIE y Teddy Swims.

El miércoles 8, jornada inaugural, estará liderado por Foo Fighters, Moby, The War on Drugs y Wolf Alice.

El cartel del viernes 10 reunirá a grandes nombres como Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies y Halsey, mientras que el sábado 11 cerrará con Nick Cave & the Bad Seeds, Pulp, The Black Crowes y David Byrne.

Más nombres destacados de la décima edición de Mad Cool son The Last Dinner Party y The Warning, que actuarán el miércoles; Charlie Puth, Zara Larsson y Renée Rapp, que tocarán el jueves; A Perfect Circle por primera vez desde 2018, Interpol y Sigrid, que se presentarán el viernes, y Kasabian y Matt Berninger, que irán el sábado.

Las entradas para Mad Cool 2026 están ya a la venta en la web de Mad Cool en diferentes modalidades, individuales y de abonos.