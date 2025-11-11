OT Gala 8: Yo me lo he pasado muy bien

Desde hace tiempo, en Operación Triunfo, los concursantes comentan sus actuaciones valorando que se lo «han pasado muy bien». Desde fuera, algunos lo hacen pasar mejor que otros. Lucía Casani ha vuelto a ser justamente nominada al no transmitir un mínimo de química sexual en una canción llamada ‘Sexo en la playa’. Su compañero, Guillo, propuesto para nominación pero salvado por el profesorado, ha tenido una noche correcta, aunque no a la altura de la anterior.
La nominación de Guille Toledano ha demostrado que las cosas en Operación Triunfo no son tan predecibles como parece. Su versión de ‘Como Camarón’ de Estopa nunca iba a transmitir la actitud canalla de la original, porque Toledano, de quien es fan, es de Pablo Alborán. Pero su actuación ha vuelto a ser un «parecía que no, pero sí». En mi opinión, el nominado más injusto de la noche.
Mientras tanto, se mantiene intacta la continuidad en la Academia de dos concursantes que hoy merecían haber salido nominados: Tinho, que no ha terminado de imprimir a ‘Cheek to Cheek’ el encanto esperado, y Téyou, cuya interpretación de ‘Baby, I Love Your Way’ no le ha supuesto ningún reto, pues la habría cantado igual en la gala 0, la 3 ó la 6, continúan en el concurso. Téyou ha sido propuesta para nominación y salvada por sus compañeros.
Tampoco comparto la valoración excesiva a Crespo. Con su ‘Me has invitado a bailar’ de Dani Fernández ha intentado llevar esta canción de pop-rock a «algo que me represente», y le ha salido una canción de pop-rock. Guillo es, en parte, responsable de su continuidad en el concurso, ya que le ha ayudado a soltarse en el escenario. Guillo es el ganador de esta edición.
Predecible ha sido la expulsión de María Cruz, quien apenas ha recibido el 16% de los votos frente al 84% de Cristina. Cruz ha acertado eligiendo canción -‘Envidia’, de Nathy Peluso, un nuevo clásico-, pero vocalmente parece que le han podido los nervios. Cristina, sin embargo, ha bordado ‘Garganta de arena’ de Cacho Castaña. Ambas han competido con baladas, pero Cristina ha ganado con elegancia y control.
Claudia fue una de las primeras nominadas de la edición, pero ya casi no nos acordamos. Sus interpretaciones vocales tienen calidez, y ha vuelto a demostrarlo interpretando ‘Kiss Me’ de Sixpence None the Richer, una canción que le va al pelo. ¡Que alguien le escriba una canción parecida en español cuando salga del concurso! ¿Confeti de Odio? Se nota que se lo ha pasado bien cantándola. Y nosotros, viéndola.