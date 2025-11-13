Charli XCX anuncia el disco ‘Wuthering Heights’

Hace unos días Charli XCX nos sorprendió con ‘House’, su canción junto a John Cale. ‘Wuthering Heights’ es el fruto del trabajo de la artista junto a Emerald Fennell para la adaptación cinematográfica de la novela ‘Cumbres borrascosas’.
Ahora conocemos los detalles del disco que lo incluirá, y podemos escuchar un segundo tema llamado ‘Chains of Love’. Una power ballad de inspiración ochentera. El álbum saldrá el 13 de febrero.
Charli XCX ha explicado que en lugar de una canción, quiso hacer un disco entero para sumergirse en el personaje y en su mundo, que se sentía «crudo, salvaje, gótico, británico, tortuoso y de hecho lleno de frases reales, signos de puntuación y gramática».
Charli XCX ha hecho este álbum junto al autor de la banda sonora de la película Finn Keane. A ambos les influyó el documental de Todd Hayne sobre The Velvet Underground. Como muchos recordaréis, Charli XCX llegó a decir que el sucesor de ‘BRAT‘ podría estar influido por la Velvet. Desconocemos si ya tenía en mente este disco o ha terminado mezclando proyectos.
El disco tendrá 12 canciones, comenzando con ‘House’ y siendo esta nueva ‘Chains of Love’ la pista 5.