Encarnita Polo, asesinada en una residencia

Encarnita Polo ha fallecido en la noche del jueves al viernes en una residencia de Ávila. Tenía 86 años. Según los primeros indicios, un hombre de 66 años que acababa de ingresar en la residencia, se habría colado en su habitación produciéndole la muerte «mediante asfixia o estrangulamiento». Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno. El hombre tenía «deterioro mental» y en principio estaba recluido en el ala psiquiátrica.

Alertado por el ruido, el personal se presentó en la habitación e intentó reanimar a Ercanita, pero ya no se pudo hacer nada por salvar su vida. La policía no apunta a más motivo para el crimen que el deterioro mental del hombre. Encarnita y el asesino solo habían coincidido un par de días en la residencia y no se habrían conocido. El hombre está bajo custodia policial en un hospital psiquiátrico, según informa El País.

El entierro ha tenido lugar este sábado, en la intimidad, asistiendo su hija Raquel Waitzman Polo y su amigo Antonio Albella de Locomía, entre otros pocos allegados.

Icono del cine y la música pop de la segunda mitad del siglo XX, Encarnita Polo empezó cantando en la calle de pequeña para que desde una «casa de putitas» le lanzaran monedas con las que poder costearse el cine. A los 10 años ya ganó un concurso radiofónico y a los 12 se trasladó de Sevilla a Barcelona para actuar en fiestas y galas.

Archiconocido fue su ‘Paco, Paco, Paco’ (1969), que en verdad era una adaptación de ‘Los siete niños’ de Concha Piquer, un tema que había salido en 1943. En 2009, se readaptó al vídeo de ‘Single Ladies’ de Beyoncé. También hay que destacar otros trabajos como ‘Pepa Bandera’ o la adaptación al español de ‘La balada de Bonnie & Clyde’. En cine destacó la comedia italiana ‘Scaramouche’ y en televisión su paso por el concurso ‘Pasaporte a Dublín’. El concurso para representar a España en Eurovisión en 1971 fue ganado por Karina con ‘En un mundo nuevo’.

Recientemente Polo grabó un homenaje a Vainica Doble. ‘Tres eran tres’, a capella, se incluyó en el álbum ‘A la manera de Vainica Doble’ (2017), junto a contribuciones de Carlos Berlanga, Paco Clavel o La Monja Enana.





