OT Gala 9: A estas alturas del programa

A estas alturas de Operación Triunfo, el jurado insiste: los concursantes deben dar un «golpe» decidido sobre la mesa. Es cierto: semana tras semana, las galas se suceden sin que haya una actuación realmente memorable. Un ‘Shake it Off’ de Amaia, por decirlo de algún modo. Esta noche, el que más se ha acercado ha sido Tinho con ‘Beautiful Things’, transformado en un Benson Boone patrio.
Lucía Casani, su mejor amiga en el programa, ha sido la expulsada de la noche tras interpretar de manera convincente ‘Fue tan poco tu cariño’ de Rocío Dúrcal. Tras una tercera nominación, quizá el chicle no se podía estirar más. Guille Toledano, en cambio, ha ofrecido una interpretación impecable de la sorprendente ‘Stars’ de Simply Red, mostrando nuevos matices de su voz que hasta ahora desconocíamos.
Seguro que Toledano se ha ido a dormir tranquilo tras su actuación… y no tanto por enterarse de que Chenoa es vecina de El Cholo, aunque, viendo su reacción asombrada, no estoy tan seguro. Los bandazos en la valoración de Guille Milkyway casi le provocan un infarto, pero Toledano ha logrado cruzar la pasarela. Olivia, que ha pasado de ‘Superestrella‘ a nominada durante la valoración de Milkyway, ha sido finalmente salvada por el profesorado.
Claudia ha corrido suerte similar: tras su arriesgada y divertida interpretación de ‘Latin Girl’ de Emilia, ha sido propuesta para nominación, pero sus compañeros la han salvado por los pelos: empataba en votos con Guillo, y Cristina ha desempatado. Téyou y Guillo Rist se enfrentarán en la gala del próximo lunes, la décima de la edición, para continuar en la Academia.
La firma de discos, que implicó la salida de los concursantes al exterior, ha podido afectar a su salud vocal. El jurado ha valorado a quién se le notaba menos, pero la interpretación de Téyou ha vuelto a ser neutra y correcta: sin evolución y excesivamente holgada para una gala 9. Su canción, ‘Super Vacío’, no daba para más y la ha hecho sonar definitivamente encasillada en un sonido. Guillo ha arriesgado tocando ‘Peregrino’ de Carlos Ares a la guitarra, pero su voz rasgada y nasal -tan Sergio Dalma- no ha favorecido la canción.
Cristina tampoco ha tenido su mejor noche. Favorita del público, su interpretación chillona no ha ayudado ni a su canción, ‘Manchild’, ni a su compañera. Olivia sigue sin lograr ese ‘Shake it Off’ que tanto le reclaman, aunque la canción le ha quedado algo mejor. La puesta en escena de ‘Manchild’, tan rosa y Sabrina Carpenter, ha sido la más vistosa y pop de la gala, aunque le ha perjudicado cierta falta de dinamismo y una coreografía que ha jugado con el efecto «slo mo» de manera extraña.
Crespo sigue siendo la gran incógnita de la edición. ¿De verdad merece ser salvado noche tras noche y jamás nominado? Según Cristina Regatero, tiene una voz “muy 2025 e internacional”. Yo diría que igual de blanca y anónima. Su versión al piano de ‘Hold My Hand’ no solo ha sido imperfecta, sino que ha resultado aburrida. No sé por qué no le han dado la bailable versión original, pero esta tampoco le ha permitido dar un golpe sobre la mesa. Ese que «a estas alturas del programa», se va echando en falta.