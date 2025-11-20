‘Fallen Cloud’ es el falso tema celestial de Austra

Nuestro Disco de la Semana estos días va a ser ‘Chin Up Buttercup’ de Austra. El quinto disco de la banda autora de ‘Feel It Break‘ se presentaba con singles como ‘Math Equation’ y ‘Siren Song’.

También es digna de ser Canción de Día la seleccionada como «focus track» para playlists.

‘Fallen Cloud’ es una de las canciones más alegres, luminosas y celestiales de ‘Chin Up Buttercup’. Sus sintetizadores no pueden estar más llenos de luz y evocación de un futuro esperanzador. En la letra, Katie Austra Stelmanis propone un ligero cambio que reconduzca una relación.

El texto propone con cierto descaro: «si tan solo cambiaras un poquito, unas pocas modificaciones aquí y allá, nada del otro mundo / Solo lo justo para que nuestros caminos se alinearan, nuestros futuros se podrían juntar (…) Llévame contigo. Puedo ser el cielo, y tú mi este». Suena a que las cosas podrían ir bien.

El problema es el entorno de disco post-ruptura, del que esta canción es el centro. Katie se ha inspirado en el final de una relación para componer todo ‘Chin Up Buttercup’ y ese es el contexto de un tema que al fin y al cabo se llama ‘Fallen Cloud’.

La canción puede representar un remanso de paz en medio de una crisis de pareja. O podemos abrir el camino de las interpretaciones: ¿es sano pedirle a una persona que cambie, por poco que sea? ¿Y podrá cambiar de verdad?

