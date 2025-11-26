Yung Beef, en el Global de Spotify con ‘Cuando no era cantante’

Hace unas semanas se viralizaba un vídeo-recuerdo de Rosalía, Yung Beef y La Zowi tapeando en la barra de un bar, y ahora los dos primeros son noticia por coincidir en otro sitio: en el Top 20 Global de Spotify. Por supuesto Yung Beef tiene público fuera de nuestras fronteras, y de hecho hay bastantes fans en Latinoamérica, pero no imaginábamos verle ahí: Rosalía está ahora en el #17 y él en el #21 (tras haber llegado al 19), posiciones absolutamente bestiales para artistas españoles.

La canción en cuestión es ‘Cuando no era cantante’, tema incluido en el disco que lanzó el año pasado El Bogueto, y que es una colaboración entre el mexicano y Fernando. Por alguna razón (TikTok parece tener algo que ver), aunque la canción funcionó bien el año pasado, ha ido escalando más y más en las últimas semanas, y ahora mismo, aparte de lo comentado a nivel global, es el #1 en Spotify México (en España está en el #40).

‘Cuando no era cantante’, producida por el chileno QueHicisteBella, es un tema de reggaeton melancólico de esos que a Yung Beef le sientan como un guante. La nostalgia de ese «como antes, baby vamo a hacerlo como antes» es su principal gancho, habiendo espacio para una mención a La Mafia del Amor por parte de El Bogueto, y para que Fernando suelte «vamo a hacer deporte, después pal restaurante».

No sabemos si esto quedará como anécdota en la carrera de Yung Beef o si hará que un nuevo público internacional se acerque al que es sin duda uno de los artistas más interesantes que ha dado nuestro país en estos años.

En cualquier caso, él sigue a su rollo: este 2025 ha sacado la segunda parte de ‘Traumatismo Kranoencefálico‘ y ‘EL PLUGGG 3 OVA 1’, chorrocientos singles y colaboraciones (entre ellas el temazo con Albany ‘BAILANDO EL DEMBOW’, a principios de año) y ahora está celebrando el 10º aniversario del excelente ‘ADROMICFMS 2’ con una edición vinilo, según anunciaba La Vendición.

