El «ghetto pop» de Jean Dawson sigue mereciendo más atención

A pesar de haber colaborado con A$AP Rocky y SZA, y de haber sido elegido por Linkin Park para abrir su última gira, Jean Dawson no acaba de dar el salto a nivel internacional. Y eso que su música tiene algo para todo el mundo, a la fuerza. Él la denomina «ghetto pop», pero va más allá del pop, y del ghetto. ‘White Lighter’ es la Canción del Día.

El último disco de Dawson, incluido en nuestra lista de los 8 discos que pasaron desapercibidos en 2024, era un ejercicio de versatilidad enfermizo, mezclando géneros, estilos y ‘vibes’ de forma totalmente desquiciada. Aquel ‘Glimmer Of God’ contenía algunas de las mejores canciones de su carrera. Con ‘Rock A Bye Baby’, que también sirve como versión deluxe de su anterior LP, completa su visión original sin caer en la eclecticidad forzada.

En este proyecto, Dawson evoca el mejor pop alternativo mientras lo mezcla con toques de soul, rock, house y funk. Es imposible no pensar en Prince al escuchar la canción titular, por ejemplo. En ‘White Lighter’, el pop ochentero corre por las venas del artista de 29 años, desde las teclas hasta el sample vocal que se repite en el beat, y terminando en ese estribillo tan chulo: «Slow dancing your heart away / Lost in the maze you made», canta Dawson, a falta de una traducción a la altura.

El próximo año de Jean Dawson no pinta nada mal. Este acompañará a Miguel como artista invitado en su próxima gira estadounidense, que comenzará a principios de 2026. Mientras tanto, podemos perdernos en los (casi) infinitos estilos de ‘Rock A Bye Baby, Glimmer of God’.