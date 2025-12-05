Maria Arnal seduce con su «canción de cortejo contemporánea»

Maria Arnal sigue presentando ‘AMA‘, su próximo disco. Si el primer adelanto, el tema titular, destacaba por su sonido industrial, donde unas percusiones metalúrgicas marcaban el ritmo, ‘Pellizco’ apuesta por un estilo más sintético, pero aún guiado por la riqueza polifónica de la artista catalana.

Interpretada por Arnal «y sus clones», es decir, sus copias vocales, ‘Pellizco’ se basa en una composición de percusiones electrónicas nerviosas y un elaborado tejido coral, proponiendo una «canción de cortejo contemporánea» donde la voz de Arnal brilla. Es la Canción del Día.

- Publicidad -

‘Pellizco’ surge, en palabras de Arnal, “de un golpe, a partir de una base rítmica polifónica”, y recurre a una terminología vinculada a la seducción —los clavelitos en las mejillas, la maderita que se toca para invocar buena suerte, la flecha encendida- para construir un entramado de percusiones y voces que se entrelazan en una fluida coreografía musical. Sobre la base, la preciosa voz de Arnal guía el camino, hablando de miradas que la persiguen y que son «imposibles de esquivar».

‘Pellizco’ se presenta con un videoclip producido por CANADA, cuyo estreno en Youtube está previsto para las 12 horas. Incluirá, aparentemente, un guiño al clip de ‘Hyperballad’ de Björk, de la misma manera que las trenzas que lleva Arnal en las portadas de ambos singles remiten a la era ‘Medúlla’ (2004), casualmente, el disco vocal de Guđsmundóttir. Os dejamos con las fechas confirmadas de la gira AMA 2026:

- Publicidad -

27 DE FEBRERO | MADRID | SALA BUT

8 DE MARZO | BARCELONA | P62

2 DE ABRIL | VALENCIA | AUDITORI ROIG ARENA

11 DE ABRIL | GIRONA | FESTIVAL STRENES

18 DE ABRIL | COPENHAGE | ALICE

