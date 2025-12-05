Janire te hará bailar hoy en la presentación tardía de ‘Las huidas’

Este mes el ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou contará con eventos tan dispares como el Aniversario de Lucinda Records, un homenaje a Otis Redding y otro a Los Rodríguez. Como siempre, el pop, el indie, el jazz, el soul… se encontrarán en la capital.

Destacamos el concierto que hoy 5 de diciembre tendrá lugar en la Sala B de Madrid por parte de Janire. La artista de Bilbao, que se mudó a la ciudad, y ha tocado en grupos de punk locales y en Repion, repasará sus grandes canciones.

Janire nos conquistó en 2024 con el pop electrónico de ‘Las huidas‘. Allí había hits incuestionables como ‘Pixel Negro II’ o ‘1 am’. Quienes tengáis el Anuario 2024 la recordaréis.

Este 2025 Janire ha hecho un interesante «reboot» junto a otros artistas amigos. El último single que se acaba de lanzar es una revisión acústica de la preciosa ‘No me despedí’ junto a La Milagrosa, grupo revelación donde los haya. Aunque atención al remix que han hecho Blackpanda y que lleva ‘Dónde está mi dueño’ a otro nivel. También ha grabado una versión de ‘La tarara’.

En su Instagram, Janire explica que, aunque ha tocado este año, considera la de esta noche la presentación oficial de ‘Las huidas’.





