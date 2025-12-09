El divertido «¡Que me beses, coño!» de Axolotes Mexicanos

Axolotes Mexicanos han optado por la vía electrónica en el primer single tras el lanzamiento de ‘4EVER’, su cuarto álbum de estudio. En ‘Que Me Beses !!’, la banda madrileña es asistida por detunedfreq, productor de María Escarmiento, para un banger lleno de brillo, encanto y humor, claro. Es la Canción del Día.

Olaya, Juan, Stephen, Mario y Lucas nunca se habían prestado tan libremente a su vertiente electrónica, que hace la combinación perfecta con su encantador tonti-rock otaku. Sin embargo, lo mejor de la canción es la letra, romántica y psicótica a partes iguales: «Quítame la ropa / Te escupo en la boca», canta Olaya.

Esta empieza como una cursilada enorme, con frases como «porque yo a ti te gusto y piensas en mí antes de dormir» o esa que dice «oigo tu voz, me va a estallar el corazón». Pronto se convierte en una enumeración de intentos por parte de la protagonista para conseguir un beso de una vez por todas: «Te pinto un grafiti / Te quemo con un piti / Súbete a mi coche / Paseamos por la city».

‘Que Me Beses !!’ puede recordar a ‘M.A.P.S.’ de Amaia, principalmente por esos «¡Que me beses, coño!» chopeados que se repiten a lo largo del tema y que ponen el punto surrealista a la canción.

