Primal Scream tocarán ‘XTRMNTR’ al completo en Deleste 2026

Deleste ha anunciado los primeros nombres de su edición de 2026, con Primal Scream encabezando la lista. El festival valenciano se celebrará durante los días 22 y 23 de mayo del año que viene en los Jardines de Viveros, como cada año. La banda escocesa además celebrará el 25 aniversario de ‘XTRMNTR’ tocándolo en su totalidad.

El resto de nombres confirmados por el festival serían Apparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Los Invaders y Billy Nomates. De esta manera, un año más, Valencia volverá a llenarse de la mejor música independiente. Los primeros abonos de Deleste están disponibles a 49 euros, los cuales pasarán a ser 59 euros en cuanto se acabe esta primera tanda.

- Publicidad -

Primal Scream serán el plato fuerte de la nueva edición de Deleste, en la que interpretarán al completo el disco ‘XTRMNTR’, al coincidir con su 25 aniversario. El ruidoso y político LP, que fue el primero en el que el recién difunto Mani tuvo créditos de composición, recibirá un homenaje a la altura en el festival valenciano.