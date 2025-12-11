Islandia, y casi Portugal, tampoco participarán en Eurovisión

La participación de Israel en la próxima edición de Eurovisión, en el contexto de un genocidio que todavía no ha terminado, sigue haciendo que los países participantes se piensen seriamente su continuidad en el concurso. Así, Islandia se suma a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos en su decisión de abandonar el festival. En el caso de Portugal, la gran mayoría de candidatos se han negado a representar a su país.

“Dado el debate público en este país y las reacciones a la decisión de la UER tomada la semana pasada, es evidente que ni la alegría ni la tranquilidad reinarán en cuanto a la participación de RÚV en Eurovisión», ha comunicado la cadena islandesa antes de anunciar que tampoco participará en Eurovisión.

Portugal, por otro lado, está contra las cuerdas tras la decisión de 12 de las 16 candidaturas de no presentarse al concurso en caso de ganar el Festival da Canção, el equivalente al Benidorm Fest. La única razón que aportan es la participación de Israel. Además, tienen la esperanza de que la cadena pública RTP cambie de postura respecto a Eurovisión.

«A pesar de la prohibición de participación de Rusia por motivos políticos (la invasión de Ucrania), constatamos con asombro que no se le dio el mismo destino a Israel, que está, según la ONU, cometiendo actos de genocidio contra los palestinos en Gaza», se lee en el comunicado difundido ayer por la tarde.