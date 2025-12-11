¿Pero Nacho Escolar estaba en Meteosat? Sí, y Vero, también

Ochoymedio organizó un tardeo el pasado puente bajo el subtítulo de «Flashback». Muy bien traído porque el horario (de 18h a 23h) parece el favorito de la mediana edad y las sesiones pueden permitirse el lujo de ignorar el reggaeton en particular, y que las últimas dos décadas de música han existido, en general.

DJ Manazas (Belén Kan) pinchó cosas como Los Planetas, sí, y también temas que hacía tiempo que no se escuchaban en ningún club, como ‘Magic’ de Chucho o ‘Gritando amor’ de McNamara. Por supuesto, estábamos celebrando el 25º aniversario de Ochoymedio.

El plato fuerte del evento fue el regreso de Meteosat, también de aniversario, pues su único disco se editó en el año 2000. Poco misterio respecto a su setlist porque Nacho Escolar lo había destripado en nuestro podcast: 7 temas de su debut, ni más ni menos que las mejores canciones de aquel álbum, muy bien seleccionadas y dispuestas, algo extendidas para que el set al menos pudiera sobrepasar la media hora de duración.

Si en los comentarios de nuestro Instagram, hasta 4 personas se sorprendieron al descubrir que el director de El Diario y el miembro de Meteosat eran la misma persona, una 5ª se me acercó en vivo y en directo en el Teatro Eslava para preguntarme si ese teclista era de verdad Escolar. Troleo ya o todo lo contrario, Ignacio hizo bien en no abrir el pico, y dejar el protagonismo al resto de miembros de Meteosat. Salió el primero, hizo una foto con su móvil a la sala llena, y ahí se acabó la interacción. En verdad fue la cantante Vero Fernández quien robó el show.



La formación de Meteosat sobre las tablas es la última que sobrevivió tras la marcha de Diana Aller y Borja Prieto, quien siempre dijo que no volvería al grupo porque no le parecía tan importante, después de todo. Están Edu, Marta y Roberto «Niza», pero es Vero la que tiene mayor protagonismo, no solo por hacer la voz principal, sino por lucir en plena forma, elegante, dicharachera y básicamente tan feliz como las canciones de la banda, con el mismo desparpajo que el primer día, e incapaz de creerse haber podido convocar a tanta gente.

No logró el grupo la mejor resolución de sonido -a veces no se entendía lo que decían entre canción y canción-. Imaginad que Meteosat hubieran vuelto tras 25 años para dar el mejor concierto del siglo. Pero el repertorio fue reluciente. ‘Vilma’, su mayor hit, sonó en segundo lugar, porque en verdad el público parecía igual de dispuesto a disfrutar las otras 6, que se pincharon incluso más en estos ambientes: con ‘Fiesta en mi jardín’, «Rescate», ‘Mi novio es bakala’, ‘Radio España’, ‘Extraño ser’ y ‘Metal S.A.’ para cerrar -con Marta pegada a un megáfono- fue imposible aburrirse.

El grupo había barajado añadir alguna versión, especialmente ‘No te puto pilles’ de Pantocrator, un registro gamberro, macarra y reivindicativo que les encaja. Por lo que sea, al final no jugaron esa carta. Escolar ha acudido después a las redes para «amenazar» con otro concierto. Ahí será el momento de mejorar sonido, pensar cómo sumar repertorio e incluso quizá intentar nuevas canciones. Si no, quedará una tarde para el recuerdo, de lo más divertida y entrañable, a la que no faltaron músicos y dj’s de la época como Guille Mostaza, Juan de La Monja Enana o Eme DJ, entre otros. 7.