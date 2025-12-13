Lucho RK y La Pantera toman Singles España; ¡entra RAYE!

Rosalía sigue controlando el top 1 de Singles oficial en España con ‘La perla’, aunque acaba de sucumbir a Extremoduro en Spotify. Veremos qué ocurre en los próximos días.
La novedad es que los raperos canarios Lucho RK y La Pantera han publicado un EP de 7 temas llamado ‘TA FACIL’ y el disco al completo aparece en el top 100 oficial en España. Lidera ‘Pinky Promise 2’, que sube del puesto 13 al 6 -jugando con la sílaba en común de «corazón» y «coño»- y es la escalada más fuerte de la semana. El resto queda así:
6 (13) PINKY PROMISE 2
22 (E) TOCATE SOLA
34 (E) BANE
45 (E) SOÑASTE CON UN DRACO
51 (E) INESTABLE
58 (E) LIP SYNC
74 (E) TU CANCIÓN
Otra novedad es que el éxito de ‘WHERE IS MY HUSBAND’ de Raye al fin llega a nuestro país, tras la interpretación de Olivia en Operación Triunfo. La canción, que ha sido un hit mundial (número 2 en UK, top 7 en el Global que organiza Billboard), entra por primera vez en el top 100 español, en el puesto 60. Os recordamos que RAYE actúa el 13 de febrero en Barcelona, y quedan pocas entradas.
Otras entradas de la semana son ‘Dardos’ de Romeo Santos y Prince Royce (puesto 39), ‘Barrio fino’ de JC Reyes y Hades66 (67), ‘Vulnerable’ de Walls y Dani Fernández (82), ‘305 Luv Story’ (86) y ‘Estocolmo’ de Romeo Santos y Prince Royce (93).
Por si alguien se lo estaba preguntando, los villancicos empiezan a asomarse: ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey re-entra en el 46; y ‘Last Christmas’ de Wham! en el 71.