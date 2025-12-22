Brünne Romeo es la verdadera esperanza extremeña

Brünne Romeo es el alias de Bruno Arcos, cantante de 25 años procedente de Extremadura pero-asentado-en-Madrid (cómo no) que se ha dado a conocer en los últimos años. Uno de sus primeros logros significativos fue el viral de ‘El Tinder de la capital’, que circuló a nivel global. De manera divertida y absurda, Romeo ha logrado hacerse notar entre los seguidores de Benidorm Fest tras colar su música en las playlists dedicadas al certamen sin nunca haber participado.

En 2026 Romeo tampoco compite en Benidorm Fest, aunque podría hacerlo en un futuro. Su propuesta es pop, teatral y queer, sus canciones apelan a las sensibilidades guitarreras y electrónicas actuales, y su estética destaca por su extravagancia, no tan habitual hoy en día.

¿Qué canción podría haber presentado Brünne Romeo al certamen? Todas tienen una clara base post-punk, pop-rock y synth-pop -enfocada siempre hacia el pop-, pero habría tenido buenas opciones con ‘La eternidad’, actualmente su canción más popular; ‘¿Dónde está mi talento?’, que vira hacia el dance-pop; o la igualmente guitarrera ‘Vida quemada’. Entre sus grabaciones más rupturistas se encuentra ‘Satisfacer tu deseo de hombre’, que empieza calma al piano, evoluciona al folk épico, y después se retuerce en distorsión electrónica.

Todas estas pistas están contenidas en ‘La caída del ángel’, el álbum debut de Romeo, publicado el pasado mes de noviembre. También se incluye ‘Un buen tipo para tu hijo’, que elegimos como Canción Del Día en este penúltimo lunes del año.

Otra de esas producciones actuales que transitan diversos estilos, en este caso pasando del post-punk al house de forma puntual, ‘Un buen tipo para tu hijo’ es uno de los temas centrales de ‘La caída del ángel’ y también una de sus composiciones más controvertidas, una fantasía sexual que pone la heteronorma entre las cuerdas, coqueteando con el tabú.

El concepto de la canción es inusual: una especie de «pedida de mano» a un hombre que funciona como billete hacia el cuerpo del padre. En ‘Un buen tipo para tu hijo’, Romeo sale con un joven que encarna una masculinidad normativa, pues juega al fútbol pero es «muy aburrido», pero solo lo hace para acceder a su progenitor, al que intenta seducir en medio de una comida familiar. «Y él con su pelota y yo en tu habitación / Los dos botando pero no con la misma intención», rima el artista. ‘Un buen tipo para tu hijo’ explora, con un humor incómodamente provocador, la materialización de un deseo «secreto» y extraviado. En el videoclip, Brünne parece encarnar a la tentación misma.











