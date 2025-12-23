SAILORR da dientes negros y R&B de gominola

Entre las promesas del pop surgidas recientemente se encuentra SAILORR, cantante de R&B estadounidense-vietnamita que en 2025 ha publicado su primer mixtape. En ‘From Florida’s Finest’ -ella es de Jacksonville- mezcla hip-hop y R&B con destellos de sus raíces asiáticas. Su mayor éxito hasta la fecha, el viral ‘Pookie’s Requiem’, no llega ni a los dos minutos.

Detrás del alias SAILORR se esconde Kaiya Le, nacida en 1998. De su estética llama especialmente la atención el oscurecimiento de sus dientes, una práctica de belleza tradicional vietnamita.

Chulas píldoras de R&B como ‘Down Bad’ o ‘Bitches Brew’ han impulsado la popularidad de ‘From Florida’s Finest’, un disco que ningún fan de SZA de la Doja Cat más R&B se debe perder, pero que mantiene una sensibilidad estética propia de los lanzamientos independientes de Soundcloud. Después, ‘Pookie’s Requiem’ se ha relanzado con la colaboración de Summer Walker.

SAILORR ha reeditado ‘From Florida’s Finest’ en estos últimos días del año con la inclusión de cinco cortes nuevos, entre ellos el que destacamos hoy. Podríamos hablar de la adictiva ‘Coconut’, pero hoy nos quedamos con ‘DUVET’, otra chuchería de R&B-pop llena de actitud.

En ‘DUVET’, SAILORR saca todo su fanfarronería a relucir, describiendo el irresistible efecto que su música produce en una persona. En concreto, se centra en una chica con novio, tan distraída por sus canciones que accidentalmente quema la funda nórdica de su cama con un rizador de pelo. El escenario es específicamente femenino, y esto es deliberado: ‘DUVET’ se dirige en realidad al novio para decirle: «cuando tu chica me escucha, siente mi voz como si estuviera a cuatro patas». Incluso piensa en «dejar su trabajo, y a su hombre, para poder venir a mi gira».

Por supuesto, todo esto es una exageración típica del rap, y ‘DUVET’ no escapa a los clichés habituales del género al mencionar diferentes marcas y coches (atención a la frase “her pussy more bald than the tires on her Honda Accord”). Sin embargo, ‘DUVET’ funciona sobre todo como una exploración del deseo femenino, con SAILORR afirmando su autonomía y poder.











