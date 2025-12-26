La industria musical descansa en Navidad, pero hoy 26 de diciembre aún asistimos a lanzamientos especiales de Guitarricadelafuente -una preciosa jota- o, en un plano más underground, Rebe, que lanza una nueva entrega de su serie navideña. Además, Sabrina Carpenter edita en streaming uno de los bonus tracks de su último disco, ‘Man’s Best Friend‘; Rocío Márquez se marca un ‘Fandango’, y tanto Artemas como Carlota Flâneur presentan nueva música. ¡Feliz Navidad y próspero 2026!
RFTW: Rebe, Sabrina Carpenter, Rocío Márquez…
