Luar La L y Fabi y Sus Amigos, entradas de la Navidad en España

La semana inmediatamente previa a la Navidad, la que va del 19 al 25 de diciembre, aún sitúa a Rosalía en el primer puesto de los discos más exitosos de España, donde ‘LUX‘ suma su 7ª semana consecutiva. De hecho, ‘LUX’ ha sido el disco que más ha incrementado sus ventas de unidades absolutas durante los últimos siete días, como indica Promusicae, aunque no han sido suficientes para sumar a ‘LUX’ un cuarto disco de platino (de momento).

Acecha Alejandro Sanz con su último EP, ‘¿Y ahora qué?’, que vuelve al puesto 2 de la lista de álbumes española, la misma posición en la que debutó.

Apenas dos entradas nuevas deja la lista esta rara semana navideña. Por un lado, el cantante de reguetón y trap portorriqueño Luar La L coloca ‘SOBR3NATURAL’ en el 15. Por otro, las ‘Canciones navideñas’ de Fabi y Sus Amigos se colocan en el 48. Se trata de un disco dirigido al público infantil.

Como suele pasar en temporada festiva, muchos discos «casualmente» suben en lista, muchos de ellos uno detrás de otro: es el caso de ‘Tropicoqueta‘ de Karol G (16), ‘Hecho en tiempos de paz‘ de Viva Suecia’ (17), ‘Man’s Best Friend‘ de Sabrina Carpenter (18) o ‘Elige tu propia aventura‘ de Carolina Durante (19). Después, la tabla registra subidas de ‘Spanish Leather‘ de Guitarricadelafuente (52), ‘El último día de nuestras vidas’ de Dani Martín (53) o «Lo mejor de Operación Triunfo 2025» (54), entre muchas otras.

Si atendemos la lista de vinilos podemos dilucidar cuáles han sido los más vendidos de la Navidad de 2025 en España (en la etapa previa a Reyes, claro). Por supuesto, ‘LUX’ conserva el número 1, pero podríamos decir que los mayores beneficiados han sido Carolina Durante, cuyo disco sube del puesto 12 al 4 de la tabla de vinilos, y Amaia, que asciende con el suyo del 17 al 6. El top 10 aún deja posiciones de Fito y Fitipaldis en el 2, Taylor Swift en el 3 y Aitana en el 5.

Volviendo a la lista principal, llama la atención la cantidad de discos no que suben, sino que re-entran en la tabla. El mayor regreso lo protagoniza ‘¡Feliz Navidad!’ de Niña Pastori, que reaparece en el número 59. Otra re-entrada es la de ‘Brat‘ de Charli xcx, que figura en el número 79 y que, como el de Pastori, es un disco de 2024. Vuelven a la lista también títulos como ‘SAKURA’ de Saiko (97), ‘Pelo de foca’ de Ultraligera (98) o ‘Utopia‘ de Travis Scott (100), un álbum de hace dos temporadas.