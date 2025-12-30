She & Him se anotan un inesperado hit 17 años después

She & Him es probablemente el último grupo que esperabas que asomase por el Billboard Hot 100, pero esto ha ocurrido durante este mes de diciembre. ‘I Thought I Saw Your Face Today’, la mejor canción del debut de She & Him, ‘Volume One’, publicado en 2008, entraba hace semanas en el puesto 99 de la lista de singles estadounidense y, durante los últimos días, ha continuado escalando posiciones -lentamente- hasta asentarse, ahora mismo, en el puesto 72. Recordemos que She & Him era el dúo musical del cantautor M. Ward y la actriz y cantante Zooey Deschanel, entregado al pop retro.

El culpable de este éxito, por supuesto, es TikTok, donde I Thought ‘I Saw Your Face Today’ se ha viralizado masivamente, asociándose a un trend en el que la gente sube montajes nostálgicos y sentimentales de su vida acompañados por la canción.

No es ningún misterio que se viralice en TikTok la canción más improbable, hasta maquetas filtradas a internet. Pero tiene mérito que lo logre un lanzamiento independiente de Merge Records publicado hace 17 años. ¿M. Ward en el Billboard? Ver para creer.

De hecho, da fe del éxito real de ‘I Thought I Saw Your Face Today’ que la canción ha entrado en el Billboard, y también que se ha asentado en la tabla global de Spotify, donde resiste nada menos que en el puesto 24, pasada la Navidad.

She & Him ha respondido al éxito de ‘I Thought I Saw Your Face Today’ lanzando un lyric video para la canción. Por su parte, Deschanel ha expresado que «no puedo creer que la primera canción que escribí esté teniendo su momento en el Billboard 20 años después».

