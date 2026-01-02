RFTW: JOJI, Lisasinson, KATSEYE, Agnes…

Muy pocos artistas se atreven a lanzar álbum en el paso de 2025 a 2026, pero es el caso del rapero barcelonés Beny Jr., que publicaba nuevo disco el pasado lunes 29 de diciembre, producido por El Guincho, uno de sus principales colaboradores.

El lanzamiento destacado de la semana no es otro que el single de La Oreja de Van Gogh, pero también hay que hablar del suculento dueto de Doechii y SZA, el nuevo éxito en potencia de KATSEYE o el caramelo house-pop que regala Agnes hoy.

- Publicidad -

Tenemos, también, interesantes estrenos de JOJI, Lisasinson, Cavetown con chloe moriondo, Nick Jonas, Winona Oak, el francés Nola, Gabrielle Alpin, Alan Walker, el sueco-islandés Freyr, Anyma, Ella Red o Seafret, que te gustará si te gustan Parcels.

Algunos artistas no tan conocidos publican música hoy que recomendamos. Si te gustan las guitarras eléctricas, no te pierdas las novedades de Luster, dream fatigue o de la también gala Venur VNR. Si prefieres un soft-rock tipo Parcels, te pueden gustar Meltt y Seafret. Si echas de menos un bop country, ojo a Abbey Cone. Y si buscas un rollo más house, el single de BL3SS es un acierto seguro.

- Publicidad -

Por último, este primer viernes 2026 recibe un nuevo single salido de la factoría Operación Triunfo, este caso de Lucía Casani. Todos estos temas y más (aunque no muchísimos más, de momento) están disponibles en la playlist «Ready for the Weekend» en Apple Music. ¡Feliz 2026!

