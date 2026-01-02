Niña Pastori, top 5 de singles en España por Navidad

En algún momento España ha convertido a Niña Pastori en la Mariah Carey española, aupándola en las listas por Navidad. Aunque ‘All I Want for Christmas is You’ ha sido la canción navideña más escuchada en Navidad en España, ocupando la cuarta posición (aunque sin igualar su peak del año pasado), durante la semana inmediatamente previa al 25 de diciembre, Pastori le ha respirado en la nuca con ‘Palillos y panderos’, que ha escalado del 38 al 5. Se trata de su viral del año pasado. Su disco ‘¡Feliz Navidad!’ re-entra en el puesto 59.



En todo caso, ‘La Perla‘ de Rosalía y Yahritza y la Esencia continúa su reinado en España incluso en la temporada festiva. ‘Dardos’ de Romeo Santos y Prince Royce sube al 2, dificultando -aún más- la ansiada escalada de Aitana a la primera posición con ‘Superestrella‘, que baja al 3.

- Publicidad -

La mayor parte de las entradas de la semana en la lista de singles de España corresponden a canciones navideñas y villancicos, casi las mismas que las del año pasado, aunque la tabla sí recibe una entrada navideña destacable, la de ‘Así canta Jerez en Navidad’ de Luis de Perikin, que se estrena en el el número 70. La canción que vuelve a entrar en la posición más alta es ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano, que se coloca en el puesto 22. Así quedan todas las re-entradas:

22 VE – JOSÉ FELICIANO – FELIZ NAVIDAD

27 VE – DAVID BISBAL – TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD

32 VE – KELLY CLARKSON – UNDERNEATH THE TREE

35 VE – SIA – SNOWMAN

37 VE – ARIANA GRANDE – SANTA TELL ME

42 VE – ANDY WILLIAMS – IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR

46 VE – MICHAEL BUBLÉ – IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS

54 VE – MICHAEL BUBLÉ – HOLLY JOLLY CHRISTMAS

64 VE – THE RONETTES – SLEIGH RIDE

66 VE – DEAN MARTIN – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!

82 VE – LA OREJA DE VAN GOGH – BLANCA NAVIDAD

89 VE – JUSTIN BIEBER – MISTLETOE

Cabe mencionar que algunos de los temas navideños más populares ya estaban en lista y ahora suben, como ‘Burrito sabanero’ de David Bisbal (16), ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee (23) o ‘Jingle Bells Rock’ de Bobby Helms (25). El lunes 12 tendremos la foto completa de la música que ha consumido el público en España durante la Navidad, incluyendo Reyes.

- Publicidad -

La lista de singles española de la semana deja un trío de debuts ajenos a la Navidad, todos urbanos: ‘El mundo se va a acabar’ de Omar Courtz y Karbeatsentra en el número 63; ‘GuapaDeCara’ de RVFV y CANO en el 81 y ‘Demonia angelical’ de Luar La L y HADES66 en el 98.





