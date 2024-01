La Oreja de Van Gogh, entre los villancicos favoritos en España

La lista de singles española no se empapa de villancicos tanto como las anglosajonas. Por poner un ejemplo palmario, ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey jamás ha sido número 1 en España. Aquí seguimos escuchando estos días ‘Manos Rotas’ de Dellafuente y Morad y ‘Casanova’ de Soolking con Lola Indigo y RVFV como si no hubiera mañana.

Eso sí, en la semana que incluye los datos del 22 al 28 de diciembre, es decir, Nochebuena y Navidad, el tema de Mariah Carey sí es la subida más fuerte incluso en nuestro país y supera su máximo, que era un top 4. ‘All I Want for Christmas Is You’ es número 3 en España.

No es el único villancico del top 100 oficial. ‘Las Christmas’ de Wham! vuelve al top 10 (llegó a ser número 9). ‘Feliz Navidad’ de Jose Feliciano sube al puesto 23, la triunfal en Estados Unidos ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee sube al puesto 25. Y un tema de Michael Bublé, ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’, llega al top 27.

Junto a ‘Jingle Bell Rock’ de Bobby Helms (top 30), ‘Snowman’ de Sia (top 42), ‘Santa Tell Me’ de Ariana Grande (top 44) y ’Sleigh Ride’ de The Ronettes, entre otros, hay una entrada que llama la atención a estas alturas. Se trata de ‘Blanca Navidad’ de La Oreja de Van Gogh, un tema que grabaron hace un par de años como exclusiva para Amazon Music, pero que después se ha viralizado en otras plataformas.

Es la única novedad del top 100 esta semana en España con permiso de “Rosario” de Saiko (top 28) -uno de los muchos temas de su EP en la lista- y ‘Bellakeo’ de Peso Pluma y Anitta (top 88).





