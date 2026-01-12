Charlie Puth suma fecha en Barcelona

Charlie Puth ha anunciado gira mundial en presentación de su nuevo disco, ‘Whatever’s Clever!’, que se pone a la venta el 6 de marzo y se ha presentado con el genial single ‘Changes‘.

A la fecha ya confirmada en el Mad Cool de Madrid el 9 de julio, Puth suma una en Barcelona el día antes, 8 de julio. Puth actuará en el marco del BARTS Festival, que se celebra en el recinto del Poble Espanyol.

- Publicidad -

Las entradas para el concierto de Charlie Puth en Barcelona se ponen a la venta el viernes 16 de enero, con preventa habilitada el día 14 de enero.

Puth ha revelado la gira con un gracioso vídeo en redes, en el que juega con la confusión que genera su nombre con el de Charli XCX.

- Publicidad -

La información de la gira mundial de Charlie Puth no llega sola, ya que el segundo single de ‘Whatever’s Clever!’ se pondrá en circulación este viernes. Así -de superpop- sonará ‘Beat Yourself Up’: