‘LUX’, primer disco de Rosalía en ser cuádruple platino

Rosalía completa 9 semanas en el número 1 de la lista de discos española gracias a ‘LUX’. Desde ya, el mayor éxito de su carrera. Se trata de su primer álbum en conseguir la certificación de cuádruple platino, al superar las 160.000 unidades vendidas solo en España.

El cuarto disco de Rosalía comenzó vendiendo alrededor de 52.000 copias en su semana de salida en España, según pudo saber JENESAISPOP, y ha continuado despachando una media de 17.000 copias por semana. ‘LUX’ se hizo con tres Discos de Platino en tiempo récord, tan solo a la quinta semana de estar en lista, y ha vuelto a romper otro récord al ser el primer trabajo de la discografía de Rosalía en alcanzar los cuatro Discos de Platino.

‘Motomami’ no recibió la certificación de triple platino hasta un año después (65 semanas) de su salida, mientras que ‘El Mal Querer’ tardó un poco más, concretamente 87 semanas. Así, Rosalía ha ido superándose a sí misma con cada lanzamiento en lo que a copias vendidas se refiere. A ‘LUX’ tampoco le va mal fuera de nuestro país.

Este sigue en el número 1 de la lista suiza, y se mantiene fuerte en diversas listas europeas. Entre ellas, la de Bégica, ocupando el tercer lugar; la de Países Bajos, en la que el disco ocupa el número 11 de la clasificación; y la de Alemania, con ‘LUX’ en el puesto 14. En otras, como la francesa, Rosalía tiene buena posición (18ª), pero no se espera un mayor crecimiento.

En el resto de la lista, encontramos solamente tres nuevas entradas: ‘no vuelve a suceder (calentamiento pre álbum)’ de Clarent en el número 37, ‘¿Dónde es el after?’ de Rawayana en el número 43 y, por último, ‘The Crux’ de Djo colándose en el puesto 100. La mayor subida en lista ha sido para los concursantes de Operación Triunfo 2025 y su recopilatorio, que ha pasado de ocupar el puesto 44 a estar en el top 15 de la lista.