BTS anuncian 2 Metropolitanos 360º

Como se dejó caer hace unos días cuando anunciaron disco para el 20 de marzo, y tras varios años de parón en que estaban haciendo la mili, BTS anuncia su esperada gira mundial. Tendrá lugar a lo largo de 2026-2027. Creada para ser «la gira de K-Pop más grande de la historia, y también, la más grande de su carrera hasta la fecha», según informa Live Nation, recorrerá 34 ciudades con 79 shows.
La gira contará con un escenario de 360 grados en el centro del estadio. Esta configuración «inmersiva colocará al público en el centro de la experiencia mientras permitirá aumentar la capacidad en cada recinto».
El tour de grandes estadios comenzará el jueves 9 de abril, con tres noches consecutivas en Goyang (Corea del Sur), antes de dirigirse a Tokio. Después será el turno de Norteamérica, antes de continuar por Europa y Reino Unido. En nuestro país, BTS actuará el 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Las entradas salen a la venta el sábado 24 de enero en Live Nation y Ticketmaster, con una preventa para su «army» de seguidores, el jueves 22 de enero a las 14.00 horas.
En otoño, BTS llevará la gira a América Latina y Asia, con actuaciones previstas en Bogotá, São Paulo, Kaohsiung, Bangkok, Singapur, entre otros, incluyendo fechas por primera vez en Bogotá, Buenos Aires y Kaohsiung. El grupo regresará a Australia a principios del próximo año para una serie de shows en Melbourne y Sídney. Los detalles sobre los recintos y la información de entradas para las fechas en América Latina, Asia y Australia se compartirán más adelante.
Los titulares de ARMY MEMBERSHIP (US o GLOBAL) deben registrarse para la preventa en Weverse antes del 19 de enero a las 12:00 AM CET para que su membresía sea verificada. El acceso a la preventa varía según el tipo de membresía.
FECHAS BTS WORLD TOUR 2026 & 2027
Jueves 9 de abril — Goyang — Estadio de Goyang
Sábado 11 de abril — Goyang — Estadio de Goyang
Domingo 12 de abril — Goyang — Estadio de Goyang
Viernes 17 de abril — Tokio — Tokyo Dome
Sábado 18 de abril — Tokio — Tokyo Dome
Sábado 25 de abril — Tampa, Florida — Estadio Raymond James
Domingo 26 de abril — Tampa, Florida — Estadio Raymond James
Sábado 2 de mayo — El Paso, Texas — Estadio Sun Bowl
Domingo 3 de mayo — El Paso, Texas — Estadio Sun Bowl
Jueves 7 de mayo — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros
Sábado 9 de mayo — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros
Domingo 10 de mayo — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros
Sábado 16 de mayo — Stanford, California — Estadio de Stanford
Domingo 17 de mayo — Stanford, California — Estadio de Stanford
Sábado 23 de mayo — Las Vegas, Nevada — Allegiant Stadium
Domingo 24 de mayo — Las Vegas, Nevada — Allegiant Stadium
Miércoles 27 de mayo — Las Vegas, Nevada — Allegiant Stadium
Viernes 12 de junio — Busan — Estadio Asiad de Busan
Sábado 13 de junio — Busan — Estadio Asiad de Busan
Viernes 26 de junio — Madrid, España — Riyadh Air Metropolitano
Sábado 27 de junio — Madrid, España — Riyadh Air Metropolitano
Miércoles 1 de julio — Bruselas, Bélgica — Estadio Rey Balduino
Jueves 2 de julio — Bruselas, Bélgica — Estadio Rey Balduino
Lunes 6 de julio — Londres, Reino Unido — Estadio del Tottenham Hotspur
Martes 7 de julio — Londres, Reino Unido — Estadio del Tottenham Hotspur
Sábado 11 de julio — Múnich, Alemania — Allianz Arena
Domingo 12 de julio — Múnich, Alemania — Allianz Arena
Viernes 17 de julio — París, Francia — Stade de France
Sábado 18 de julio — París, Francia — Stade de France
Sábado 1 de agosto — East Rutherford, Nueva Jersey — MetLife Stadium
Domingo 2 de agosto — East Rutherford, Nueva Jersey — MetLife Stadium
Miércoles 5 de agosto — Foxborough, Massachusetts — Gillette Stadium
Jueves 6 de agosto — Foxborough, Massachusetts — Gillette Stadium
Lunes 10 de agosto — Baltimore, Maryland — M&T Bank Stadium
Martes 11 de agosto — Baltimore, Maryland — M&T Bank Stadium
Sábado 15 de agosto — Arlington, Texas — AT&T Stadium
Domingo 16 de agosto — Arlington, Texas — AT&T Stadium
Sábado 22 de agosto — Toronto, Ontario — Rogers Stadium
Domingo 23 de agosto — Toronto, Ontario — Rogers Stadium
Jueves 27 de agosto — Chicago, Illinois — Soldier Field
Viernes 28 de agosto — Chicago, Illinois — Soldier Field
Martes 1 de septiembre — Los Ángeles, California — SoFi Stadium
Miércoles 2 de septiembre — Los Ángeles, California — SoFi Stadium
Sábado 5 de septiembre — Los Ángeles, California — SoFi Stadium
Domingo 6 de septiembre — Los Ángeles, California — SoFi Stadium
Viernes 2 de octubre — Bogotá, Colombia*
Sábado 3 de octubre — Bogotá, Colombia*
Viernes 9 de octubre — Lima, Perú*
Sábado 10 de octubre — Lima, Perú*
Viernes 16 de octubre — Santiago, Chile*
Sábado 17 de octubre — Santiago, Chile*
Viernes 23 de octubre — Buenos Aires, Argentina*
Sábado 24 de octubre — Buenos Aires, Argentina*
Miércoles 28 de octubre — São Paulo, Brasil*
Viernes 30 de octubre — São Paulo, Brasil*
Sábado 31 de octubre — São Paulo, Brasil*
Jueves 19 de noviembre — Kaohsiung*
Sábado 21 de noviembre — Kaohsiung*
Domingo 22 de noviembre — Kaohsiung*
Jueves 3 de diciembre — Bangkok*
Sábado 5 de diciembre — Bangkok*
Domingo 6 de diciembre — Bangkok*
Sábado 12 de diciembre — Kuala Lumpur*
Domingo 13 de diciembre — Kuala Lumpur*
Jueves 17 de diciembre — Singapur*
Sábado 19 de diciembre — Singapur*
Domingo 20 de diciembre — Singapur*
Martes 22 de diciembre — Singapur*
Sábado 26 de diciembre — Yakarta*
Domingo 27 de diciembre — Yakarta*
Viernes 12 de febrero — Melbourne, Australia*
Sábado 13 de febrero — Melbourne, Australia*
Sábado 20 de febrero — Sídney, Australia*
Domingo 21 de febrero — Sídney, Australia*
Jueves 4 de marzo — Hong Kong*
Sábado 6 de marzo — Hong Kong*
Domingo 7 de marzo — Hong Kong*
Sábado 13 de marzo — Manila*
Domingo 14 de marzo — Manila*