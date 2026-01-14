YUNGBLUD y Smashing Pumpkins vuelven a los 90 en ‘Zombie’

Yungblud se ha convertido en el artista favorito de las leyendas del rock. Ozzy Osbourne llegó a decir que acababa de conocerse a sí mismo la primera vez que habló con el joven artista. Después, actuó junto a Steven Tyler en los VMAS. Ahora, The Smashing Pumpkins lo han elegido para firmar la primera, y probablemente última, colaboración de su carrera como banda.

La carrera de YUNGBLUD ha experimentado grandes cambios en el último año, principalmente a raíz del disco ‘Idols’. Si antes el proyecto del artista de Doncaster era visto como un revival juvenil de la época emo, ahora es casi percibido como el salvador del rock. Su impresionante interpretación de ‘Changes’ en el último concierto de Black Sabbath le valió una nominación al Grammy, pero también el respeto de toda una industria.

‘Zombie’, también nominada a Mejor Canción de Rock en los próximos Grammy, fue el single más exitoso del último disco de YUNGBLUD. Sin embargo, las renovadas guitarras de The Smashing Pumpkins lo elevan completamente. No solo hacen que el tema se sienta mucho más potente, sino que también recuerdan directamente a los clásicos noventeros del grupo. Por eso, es la Canción del Día.

Sabemos que Billy Corgan no colabora con cualquiera y, aunque se trate de un gesto simbólico, está claro que el experimentado artista creía firmemente en la propuesta. Tanto, que hasta se anima a cantar un verso entero. Esto es un momento «full-circle» para YUNGBLUD: «Cuando estaba haciendo ‘Zombie’, estaba realmente canalizando ‘Siamese Dream’, cuenta en Loudwire.