4 mujeres publicaron los vinilos más vendidos de 2025 en España

Promusicae ha publicado sus informes anuales sobre lo más vendido y lo más escuchado en España durante 2025. En los próximos días desgranaremos los datos proporcionados.

De momento nos quedamos con un dato muy llamativo: frente al machismo imperante en las playlists de Spotify España, cuando no se trata de streaming, sino de vender vinilos, las mujeres mandan.

Promusicae destaca varios datos: en la lista de vinilos más vendidos en 2025 el 35% son mujeres, muy por encima de lo que sucede en el mundo streaming. Además, de los 19 artistas internacionales que logran llegar al top 100 en esta lista, 13 son mujeres.

También hay que destacar que los 4 vinilos más vendidos del país durante 2025 los han hecho mujeres. Rosalía es el top 1, obviamente, con ‘LUX’. Lo nuevo de Taylor Swift queda en el 2. Pero la sorpresa es que Aitana aparece en el puesto 3 y Amaia en el puesto 4 por encima de, por ejemplo, el nuevo de Viva Suecia, que es verdad que salió en el último trimestre del año. Ayuda, eso sí, que Bad Bunny no haya publicado vinilo de ‘Debí tirar más fotos’. En el top 5 encontramos a Extremoduro, reforzados tras la muerte de Robe, pero ojo, con 85 semanas de permanencia en esta lista con ‘La ley innata’. Es decir, venía de antes.

Hablando de Extremoduro, hay que destacar el gran número de vinilos antiguos que aparecen en la lista. Carolina Durante y Arde Bogotá están en el top 10 con álbumes de años anteriores, y Billie Eilish casi consigue colarse también (quedó en el top 14). Sin ir más lejos, Los Planetas están en el top 17 de vinilos en la lista anual con ‘Una semana en el motor de un autobús’. Han vendido más de la reedición que Guitarricadelafuente del nuevo ‘Spanish Leather’. Varios álbumes de Los Planetas, Extremoduro o Taylor Swift aparecen en el top 100 anual.

Algunos discos destacados de 2025 que aparecen en el top 100 son ‘Mayhem’ de Lady Gaga (11), ‘Recardelino‘ de Juanjo Bona (32), ‘Jesucrista Superstar‘ de Rigoberta Bandini (59), ‘Lento ternura‘ de Zahara (73) o ‘Anela‘ de Belén Aguilera (96).

Los vinilos más vendidos en España en 2025

1.-Rosalía / Lux

2.-Taylor Swift / The Life of a Showgirl

3.-Aitana / Cuarto azul

4.-Amaia / Si abro los ojos no es real

5.-Extremoduro / La ley innata

6.-Carolina Durante / Elige tu propia aventura

7.-Arde Bogotá / Cowboys de la A3

8.-Sabrina Carpenter / Man’s Best Friend

9.-Fito y Fitipaldis / El monte de los aullidos

10.-Viva Suecia / Hecho en tiempos de paz