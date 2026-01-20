Guitarricadelafuente demuestra que hace folk en su Tiny Desk

Guitarricadelafuente ha llegado a Tiny Desk. El artista de Benicasim ha protagonizado la última entrega del formato de NPR y ha sacado a relucir el lado más folk de su último disco, ‘Spanish Leather’, el quinto mejor lanzamiento del año pasado para los lectores de JENESAISPOP.

«¡Venga Washington!», suelta Guitarrica en el clímax de ‘Full time papi’. La curradísima propuesta de Álvaro Lafuente ha optado por abrazar el lado más puro de sus composiciones, con un equipo de 8 músicos y múltiples cuerdas. A la vez, se ha preocupado por mostrar la versión más fiel posible a las canciones originales. Esto es evidente en el uso de la zanfona y del requiebro electrónico en este primer tema.

Este directo, pese a todas las texturas digitales del LP, destaca los elementos orgánicos de las canciones de ‘Spanish Leather’. Ahora se entiende mucho mejor que Guitarrica describiese su estilo como «folk». ‘Tramuntana’ resulta tan preciosa y emocionante como ya lo era en la grabación, incluyendo además la intro de ‘Sonata nº9 de los heavies de Gran Vía’. Otras, como ‘Poses’, se benefician de la falta de autotune.

Sobre esta, el artista la describe como una pieza «especial» y explica que la escribió «pensando en no esconder quién eres, ser honesto y estar orgulloso de tus poses, que son las que nos hacen únicos».