Alice Wonder: «He estado muy perdida haciendo este disco, he sentido caos»

Después de varios retrasos, a finales de octubre veía la luz ‘Soulost’, el nuevo disco de Alice Wonder. Un trabajo conceptual que narra el viaje de iLa, un personaje que parte en busca de una estrella, recorriendo un abanico de emociones que Alicia Climent Barriuso transforma en canciones de estilos diversos: en el álbum conviven sonidos de pop electrónico, glam, house, grunge o hasta góspel, pero todos hilados a través de una historia narrativa con principio, nudo y desenlace.

Alice Wonder presentará ‘Soulost’ el 24 de enero en Madrid, dentro del ciclo de Inverfest. Durante una reciente entrevista, nos cuenta que cerrar la grabación de ‘Soulost’ no ha sido fácil, y comenta sorprendida el nuevo Benidorm Fest.

- Publicidad -

El año pasado me contabas que tenías el disco listo, pero tardó unos cuantos meses más en salir. ¿Qué pasó?

En abril pensaba que lo tenía todo atado, pero me fui dando cuenta de que quedaban cosas, y las he estado trabajando.

Algunos temas que comentabas están, como «Traición». ¿Has añadido temas, quitado o trabajado más la producción?

Los episodios estaban claros al final. Han entrado y salido temas; hay canciones que decidí no acabar porque el disco no lo pedía. «La droga más suave del mundo» la trabajé hasta casi el último día.

- Publicidad -

¿Qué transmite el título de ‘Soulost’?

Lo tenía de estado de WhatsApp; me daba “SoundCloud vibes”. Es un título que llevo años guardando. Cuando empecé a hacer el disco, pensé que quería titularlo así, porque si no, ya no volvería a hacer un disco con un título tan “teenager”. Teenager profundo, quiero decir, en plan alma perdida.

¿Entiendes este disco como una obra que tiene una sensibilidad adolescente?

Para mí es el paso de la adolescencia hacia la madurez, hacia una madurez consciente.

- Publicidad -

Durante la creación del disco te sentiste perdida. ¿El disco refleja el momento en que te encuentras ahora o es algo del pasado?

Es reflejo de mi momento actual. He estado muy perdida haciéndolo; he sentido caos.

¿Qué fue tan caótico?

Con la mezcla tuve muchos problemas; probé seis mezcladores diferentes. El disco se retrasó porque literalmente no sonaba bien. Las canciones tienen que sonar bien y convivir con el resto del disco. Por otro lado, lo empecé en Italia, pero lo he acabado en España, sola. Y ahí tuve momentos de agonía, pensando que no sería capaz de terminarlo sola. He grabado mucho sola por primera vez, deseando que fuera suficiente, pero con mucha presión.

Mr. Monkey, el productor italiano, entra al principio del disco. ¿Pero sale de la grabación?

No sale, pero él está en Italia. Yo tenía algunas peticiones de cambio que, al final de tanto proceso, él ya no cede. Me da sus consejos desde allí, y la presión me lleva a acabar el disco sola, como una niña que copia los deberes de otra persona.

«Este disco es el paso de la adolescencia hacia la madurez, hacia una madurez consciente»

Las canciones están ordenadas por fases emocionales. ¿Ha habido un esfuerzo por que tengan sentido dentro de la secuencia musical?

Sí. Para la producción del disco tenía una guía de los episodios y las emociones, y por eso los colores se iban con la emoción de la canción. Son emociones: unas más caóticas, más misteriosas, más bucólicas, más enfadadas… Las emociones inspiraron la producción. Así diseñamos un renacer, una caída a los infiernos, un momento más monótono…

«No sé si es un disco fácil o complicado de digerir»

En «El despertar» hay un momento góspel. Coméntame este tema, ¿cómo acabas los arreglos?

Es mi canción favorita del disco. Es súper especial porque desde que la compuse sabía que quería meterle un coro grande, y eso ya era un reto que nunca había hecho. Además, me imaginaba una producción bastante clara, que se fue desarrollando mientras la producía. Esta es la única que hice yo sola al completo. El personaje de ‘Soulost’ se pasa todo el disco buscando una estrella, y la canción narra el momento en que la encuentra.

¿Qué reacción esperas de la gente?

Yo pensaba que era un disco más fácil de lo que ahora creo que es. Son canciones ligeras, pero no sé si es un disco fácil o complicado de digerir.

¿Te refieres a que es inaccesible?

No son canciones de toda la vida, grabadas al uso. Es una propuesta bastante creativa que puede encajar con alguien o no. A mí me gusta mucho.



¿No esperas que conecte con la gente de forma masiva?

Tengo la intuición de que puede conectar, pero a la vez me sorprendería que eso ocurriera. Me parece que es suficientemente masticable para un oyente mainstream, pero también suficientemente misterioso para un perfil más nicho.

Hablando de la mezcla, ¿estudias las mezclas de canciones que están en playlists, por ejemplo? ¿Qué tipo de mezcla funciona en playlists o radio, o te da igual?

No escucho playlists. En mi cabeza, las canciones de este disco son súper de playlists, pero quizá de géneros diferentes. La mezcla del disco está hecha intentando que sea lo mejor para la canción.

¿Disfrutas más de grabar un disco o de subirte al escenario?

El momento de creación lo disfruto mucho, pero tocar las canciones en vivo para mí es como volver a nacer; les das una segunda vida. Una cosa es hacer ropa y otra verla puesta en alguien: ahí es donde cobra vida. Cerrar las canciones puede ser un coñazo, pero tocarlas en directo es la parte disfrutona.

«Por respeto al pueblo palestino, tener lo mínimo que ver con un país que está haciendo esto es lo mínimo»

¿Qué tipo de directo preparas? ¿Será igual de conceptual que el disco?

Voy con banda, pero quiero hacer algo narrativo y teatral, sin que se vaya demasiado de madre. Me apetece llevar el viaje inmersivo del disco al show, que sea un viaje real por las aristas del alma.

Hace poco se viralizó una entrevista donde hablabas de tu no binarismo. Te preguntan mucho, no hay tantos referentes públicos en España que se reconozcan como no binarios. ¿Cómo llevas que te pregunten tanto?

Me pilla de sorpresa, pero veo normal que me pregunten, porque tengo una estética muy non-binary y no hay tantos referentes.

¿Qué opinas de que RTVE haya abandonado Eurovisión por el tema de Israel?

Me parece bien. Dice mucho de este país no ir a Eurovisión, y es un honor que hayan tomado esa decisión. El pueblo israelí no tiene culpa, pero ir ahí y hacer como si nada sería la actitud más falsa que se puede tener ante la situación actual. Por respeto al pueblo palestino, tener lo mínimo que ver con un país que está haciendo esto es lo mínimo.

«Dice mucho de este país no ir a Eurovisión»

¿Qué opinas de que se dé un premio de 150.000 euros?

¿Al que gane? ¿En serio?

Sí, y un viaje a Miami.

Me parece muy fuerte. Pues enhorabuena al que gane, yo no tenía ni idea. Estoy flipando, me dejas a cuadros.

No sabía que era tan importante ir a Miami en 2026, pero esa es la situación.

Pues… a Miami. ¡Hay muy buenos productores ahí!

