Todo va mal, pero ‘Podría ser peor’

Carlangas ha reclutado a Leiva para el primer adelanto de su próximo disco. El artista gallego, exmiembro de Novedades Carminha, ha empezado a preparar el camino para el sucesor de ‘Carlangas’ y ‘Bailódromo, Vol. 1’ con un reconfortante rock ‘n’ roll en el que la Ley de Murphy es protagonista. ‘Podría ser peor’ es la Canción del Día.

Cuando piensas que todo va mal, ¿no te hace sentir mejor saber que todo podría ir peor? Esta es la máxima desde la que parte Carlangas en los versos, en los que describe sus desdichas. Desde tenerlo todo para nada hasta plantearse la mudanza a «sitios absurdos»: «Mil excusas para no verte, diploma olímpico en autoboicot», canta.

Leiva le sigue el juego en el segundo verso, que se lo queda para él completamente, con frases como «lo dejo todo si me dices ven» o «aquí acabé y no sé ni cómo». Al final, resume la canción justo antes de entrar en el estribillo, elevado gracias a unas esperanzadoras trompetas: «Quiero tenerte a mi lado siempre / Estuvo mal, podría ser peor».

El videoclip, dirigido por Natalia Ferviú, le encuentra un segundo significado a la canción de la forma más divertida. Intentemos no perdernos en la queja cuando pasa algo que no nos conviene, como un horrible corte de pelo. Carlangas, con la cabeza y la barba llenas de espuma de afeitar, se señala a sí mismo mientras da la lección: «Podría ser peor».