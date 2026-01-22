‘Sirât’, nominada a 2 Oscar; ‘Los pecadores’, a 16

Este mediodía se han publicado las nominaciones a los Oscar. La española ‘Sirât‘ tenía el reto de trascender categorías y finalmente sí ha logrado dos nominaciones, tanto a Mejor Película en Habla No Inglesa, como se esperaba, como en cuanto a Mejor Sonido. Quizá porque no partirá como favorita, Oliver Laxe ya ha declarado que hay que «disfrutar el momento».
‘Los pecadores’, dirigida por Ryan Coogler, logra hasta 16 nominaciones, haciendo historia como la máxima nominada de los 98 años de los Oscar. Otra gran aspirante es ‘Frankestein‘, que consigue 9 candidaturas, pero Guillermo del Toro no logra colarse en la categoría de Mejor Director.
A mejor película, como es habitual en los últimos años, aspiran hasta 10 cintas: ‘Una batalla tras otra‘, ‘Hamnet’, ‘El agente secreto’, ‘Valor sentimental’, ‘Avatar’, ‘Los pecadores’, ‘Marty Supreme’, ‘Bugonia‘, ‘F1’, y ‘Sueños de trenes’.
En mejor canción encontramos a ‘Golden’ de las Kpop Demon Hunters, así como ‘Sweet Dreams of Joy’ de ‘Viva Verdi’, el tema ‘Train Dreams’ de Nick Cave y Bryce Dessner para la homónima ‘Sueños de trenes’ y ‘I lied to You’ de ‘Los pecadores’. Como es tradición, Diane Warren está nominada por ‘Dear Me’ para ‘Relentless’, aunque hay que recordar que jamás ha ganado.
Todos los nominados a los Oscar 2026
MEJOR PELÍCULA
Una batalla tras otra
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
F1: La película
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Ryan Coogler (Los pecadores)
Joachim Trier (Valor sentimental)
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley (Hamnet)
Emma Stone (Bugonia)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Valor sentimental)
Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
MEJOR ACTOR
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Michael B. Jordan (Los pecadores)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Wagner Moura (El agente secreto)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Amy Madigan (Weapons)
Elle Fanning (Valor sentimental)
Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)
Wunmi Mosaku (Los pecadores)
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn (Una batalla tras otra)
Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
Delroy Lindo (Los pecadores)
MEJOR CASTING
Una batalla tras otra
Hamnet
Marty Supreme
Los pecadores
El agente secreto
MEJOR GUION ORIGINAL
Los pecadores
Marty Supreme
Valor sentimental
Un simple accidente
Blue Moon
MEJOR GUION ADAPTADO
Una batalla tras otra
Hamnet
Frankenstein
Bugonia
Sueños de trenes
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Valor sentimental (Noruega)
Agente secreto (Brasil)
Un simple accidente (Francia)
Sirāt (España)
La voz de Hind (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
Mr. Nobody contra Putin
Cutting Through Rocks
La vecina perfecta
The Alabama solution
Come See Me In The Good Light
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Arco
Las guerreras k-pop
Zootrópolis 2
Little Amélie
Elio
MEJOR MONTAJE
F1: La película
Una batalla tras otra
Marty Supreme
Los pecadores
Valor sentimental
MEJOR FOTOGRAFÍA
Los pecadores
Una batalla tras otra
Marty Supreme
Frankenstein
Sueños de trenes
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankenstein
Los pecadores
Hamnet
Marty supreme
Una batalla tras otra
MEJOR VESTUARIO
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein
Los pecadores
Hamnet
Marty Supreme
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Frankenstein
Los pecadores
The Smashing Machine
Kokuho
La hermanastra fea
MEJOR MÚSICA
Bugonia
Los pecadores
Una batalla tras otra
Frankenstein
Hamnet
MEJOR SONIDO
F1: La película
Los pecadores
Una batalla tras otra
Frankenstein
Sirāt
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
«Golden» (Las guerreras k-pop)
«I lied to you» (Los pecadores)
«Train Dreams” (Sueños de trenes)
“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
Sweet dreams of Joy (Viva Verdi)
MEJORES EFECTOS VISUALES
Avatar: Fuego y ceniza
Los pecadores
F1: La película
Jurassic World: El renacer
Laberinto en llamas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Dos personas intercambiando saliva
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Todas las habitaciones vacías
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness