‘Sirât’, nominada a 2 Oscar; ‘Los pecadores’, a 16

Este mediodía se han publicado las nominaciones a los Oscar. La española ‘Sirât‘ tenía el reto de trascender categorías y finalmente sí ha logrado dos nominaciones, tanto a Mejor Película en Habla No Inglesa, como se esperaba, como en cuanto a Mejor Sonido. Quizá porque no partirá como favorita, Oliver Laxe ya ha declarado que hay que «disfrutar el momento».

‘Los pecadores’, dirigida por Ryan Coogler, logra hasta 16 nominaciones, haciendo historia como la máxima nominada de los 98 años de los Oscar. Otra gran aspirante es ‘Frankestein‘, que consigue 9 candidaturas, pero Guillermo del Toro no logra colarse en la categoría de Mejor Director.

- Publicidad -

A mejor película, como es habitual en los últimos años, aspiran hasta 10 cintas: ‘Una batalla tras otra‘, ‘Hamnet’, ‘El agente secreto’, ‘Valor sentimental’, ‘Avatar’, ‘Los pecadores’, ‘Marty Supreme’, ‘Bugonia‘, ‘F1’, y ‘Sueños de trenes’.

En mejor canción encontramos a ‘Golden’ de las Kpop Demon Hunters, así como ‘Sweet Dreams of Joy’ de ‘Viva Verdi’, el tema ‘Train Dreams’ de Nick Cave y Bryce Dessner para la homónima ‘Sueños de trenes’ y ‘I lied to You’ de ‘Los pecadores’. Como es tradición, Diane Warren está nominada por ‘Dear Me’ para ‘Relentless’, aunque hay que recordar que jamás ha ganado.







- Publicidad -

Todos los nominados a los Oscar 2026

MEJOR PELÍCULA

Una batalla tras otra

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

F1: La película

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Ryan Coogler (Los pecadores)

Joachim Trier (Valor sentimental)

- Publicidad -

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley (Hamnet)

Emma Stone (Bugonia)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Michael B. Jordan (Los pecadores)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Wagner Moura (El agente secreto)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Amy Madigan (Weapons)

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)

Wunmi Mosaku (Los pecadores)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Delroy Lindo (Los pecadores)

MEJOR CASTING

Una batalla tras otra

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

El agente secreto

MEJOR GUION ORIGINAL

Los pecadores

Marty Supreme

Valor sentimental

Un simple accidente

Blue Moon

MEJOR GUION ADAPTADO

Una batalla tras otra

Hamnet

Frankenstein

Bugonia

Sueños de trenes

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Valor sentimental (Noruega)

Agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia)

Sirāt (España)

La voz de Hind (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Mr. Nobody contra Putin

Cutting Through Rocks

La vecina perfecta

The Alabama solution

Come See Me In The Good Light

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Arco

Las guerreras k-pop

Zootrópolis 2

Little Amélie

Elio

MEJOR MONTAJE

F1: La película

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Los pecadores

Valor sentimental

MEJOR FOTOGRAFÍA

Los pecadores

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Frankenstein

Sueños de trenes

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankenstein

Los pecadores

Hamnet

Marty supreme

Una batalla tras otra

MEJOR VESTUARIO

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Los pecadores

Hamnet

Marty Supreme

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Frankenstein

Los pecadores

The Smashing Machine

Kokuho

La hermanastra fea

MEJOR MÚSICA

Bugonia

Los pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Hamnet

MEJOR SONIDO

F1: La película

Los pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Sirāt

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

«Golden» (Las guerreras k-pop)

«I lied to you» (Los pecadores)

«Train Dreams” (Sueños de trenes)

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

Sweet dreams of Joy (Viva Verdi)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avatar: Fuego y ceniza

Los pecadores

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Todas las habitaciones vacías

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness