Charlie Puth sigue bordando el pop chicle, junto a BloodPop

El bueno de Charlie Puth tiene un nuevo disco preparado. ‘Whatever’s Clever!’ está programado para el próximo 27 de marzo. Si el año pasado revelaba la notable ‘Changes‘, ahora ha subido a plataformas la segunda pista de un álbum que aún no tiene tracklist pero del que sabemos que estará compuesto por 12 canciones.

‘Beat Yourself Up’ mejora incluso la apuesta de ‘Changes’ y es nuestra Canción del Día hoy.

‘Beat Yourself Up’ es una canción escrita y producida tan solo por dos personas: una es Charlie Puth y la otra es BloodPop, conocido por su trabajo con Grimes, Madonna y Lady Gaga. En este caso, estamos ante un funk lleno de groove setentero: atención al bajo y a la sección de vientos, que conducen el videoclip. El tema provoca lo que producía el mejor soul de la época, lo mismo que sugiere su título.

Más chicle aún, Puth nos habla de alguien que «desde pequeño, ha cargado con el peso del mundo». El segundo verso habla de cómo te sientes «a los 17» y «haces lo que te dicen», mientras que «a los 23» pareces ser «lo que has vendido». Por suerte ahí está su madre para recordarle que «algunas cosas valen más que el oro».

Os recordamos que Charlie Puth actuará en Madrid en el próximo Mad Cool y también en el barcelonés Barts Festival.

