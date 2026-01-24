Las Mejores Películas de 2025

Compartimos el artículo de Mejores Películas de 2025 tal y como apareció el mes pasado en nuestro Anuario 2025, que podéis comprar en tapa dura por 19,95 € o en formato digital por 3,99 €. También hay un «bundle» de «tapa dura» + formato digital por 20,99 € que incluye gastos de envío gratis para Península y Baleares, por tiempo limitado. *El listado incluye películas estrenadas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

1.-Una batalla tras otra

Un grupo de jóvenes revolucionarios antisistema lucha día a día por cambiar las cosas en un mundo moralmente deplorable. Esa es la premisa de ‘Una batalla tras otra’, donde Paul Thomas Anderson vuelve a aceptar el reto de adaptar una novela de su venerado Thomas Pynchon tras ‘Puro Vicio’. Durante sus casi tres horas de duración, esta cinta deja sin aliento, tanto por su ritmo febril como por su potente y desesperanzado discurso. El mundo está en manos de unos locos y el idealismo y la esperanza de que eso vaya a cambiar se va diluyendo inevitablemente con el tiempo. Paul Thomas Anderson firma una película de una magnitud inabarcable, cuya lucidez le encumbra como un auténtico revolucionario del cine estadounidense. Crítica completa de ‘Una batalla tras otra’.

- Publicidad -

2.-The Brutalist

La primera parte de ‘The Brutalist’ ha sido de lo mejor que se ha podido ver en mucho tiempo en una pantalla de cine. Desde la deslumbrante secuencia inicial, con la caótica llegada a la isla de Ellis mientras suena la increíble música de Daniel Blumberg, la odisea que vive el protagonista hasta que se reencuentra con su mujer es de una fuerza visual, complejidad dramática y fluidez narrativa asombrosas. Uno llega al intermedio cronometrado de 15 minutos deseando aplaudir. La segunda parte sigue siendo impresionante, pese a algunos bajones de ritmo. Sin embargo, no dejan de ser simples resbalones en la configuración de un conjunto lleno de ambición narrativa y estilística, cuyo visionado tiene la capacidad de dejar un impacto en el espectador tan duradero como la estructura de un edificio brutalista. Crítica completa de ‘The Brutalist’.

3.-Los Domingos

Al terminar la proyección de ‘Los Domingos’ en Donosti ya se palpaba en el ambiente la sensación de haber visto la Concha de Oro. El tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa (‘Cinco Lobitos’, la serie ‘Querer’) es una de esas grandes películas que llegan para revolver conciencias y generar debates. Sin embargo, la directora nunca opta por el escándalo ni por la provocación, firmando un primoroso coming of age desde un lugar insólito: Ainara (Blanca Soroa), de 17 años, quiere convertirse en monja de clausura. Su familia, de clase media-alta y educación católica, recibe la noticia con estupor, generándose así un enorme conflicto entre cada uno de sus miembros, especialmente en su tía (Patricia López Aranaiz), que no es creyente y no comprende la vocación de su sobrina. A través de una narrativa sólida y vibrante, Ruiz de Azúa explora con inmensa lucidez las dudas que surgen ante una decisión tan complicada. Lo mejor de ‘Los Domingos’ es su intento por entender aquello que es totalmente ajeno a nosotros y hacerlo desde una mirada que ni juzga ni alecciona. El reflejo de la sociedad de la directora puede resultar amargo, pero es tremendamente acertado y realista. Su manera de filmar, discreta y sin aspavientos, no hace más que reforzar la fuerza narrativa y un guion perfectamente construido. Las 10 mejores pelis de San Sebastián.

- Publicidad -

4.-Weapons

‘Weapons’ es una de esas películas que difuminan los géneros cinematográficos. El público asiste al cine esperando una cinta de terror y se encuentra con una desconcertante mezcla de humor, suspense y pinceladas de horror suburbano, gore y «jumpscares» que funcionan aunque no quieras. Una película tremendamente alegórica que no ofrece respuestas fáciles ni interpretaciones fijas. Es válido sentir desconcierto, ya que ‘Weapons’ funciona igual como película de terror (la icónica tía Gladys tendrá su propia película), como comedy horror e incluso como crítica social velada, dirigida a ciertos «brujos» que corrompen a la infancia. Crítica completa de ‘Weapons’.

5.-Emilia Pérez

‘Emilia Perez’ es un híbrido extrañísimo, un mole con ingredientes de todo tipo que, sorprendentemente, funciona de maravilla. Tras un comienzo fabuloso, con un número musical a la altura de ‘Annette’, la película avanza por territorios cada vez más resbaladizos en cuanto a su coherencia dramática: un musical que se transforma en narco-thriller y luego da una voltereta hacia el melodrama más kitsch. Una transición entre tonos y géneros que tiene su equivalente en el cambio físico y moral que experimenta la protagonista. Crítica completa de ‘Emilia Pérez’.

- Publicidad -

6.-Sirat

Aunque ya había llamado la atención en el circuito festivalero con sus dos primeras películas, ‘Todos vosotros sois capitanes’ (2010) y ‘Mimosas’ (2016), ambas estrenadas (y premiadas) en Cannes, fue con ‘Lo que arde’ (2019) cuando Oliver Laxe se reveló como un cineasta superlativo, capaz de conjugar una inquebrantable vocación autoral con la habilidad de conectar con públicos cinéfilos más amplios.

Más allá de la extraordinaria experiencia sensorial que supone su visionado, algo habitual en el cine de Laxe, lo que más sorprende de esta película es su dimensión narrativa. ‘Sirat’ es esencialmente un filme de aventuras: la epopeya física y metafísica de un grupo de viajeros que se ven obligados a tomar un peligroso desvío para llegar a su destino. Una mezcla chamánica de western crepuscular, road movie mística y relato de suspense bélico, con ‘Carga maldita’ (‘Sorcerer’, 1977), de William Friedkin, como principal referente. Al final, parafraseando el significado de la palabra “sirat”, es un viaje interior desde el infierno -ese que puede abrirse en nuestras vidas cuando menos lo esperas- hacia el paraíso, hacia la sanación. Crítica completa de ‘Sirat’.

7.-The Mastermind

La mente maestra de Kelly Reichardt vuelve a idear un guion que transforma un género históricamente cargado de acción y testosterona (el robo de unos cuadros) en un delicado ejercicio casi-bressoniano que impone sus propias reglas y sus propios tiempos. ‘The Mastermind’ es una aventura anti-épica y minimalista de una cineasta que continúa indagando en la compleja historia de Estados Unidos con historias pequeñas y humanas pero rebosantes de gran cine. Crítica completa de ‘The Mastermind’.

8.-Blue Moon

Richard Linklater se acerca a la figura trágica del letrista Lorenz Hart (murió alcoholizado a los 48 años) recreando una sola noche de su vida: la del estreno del exitoso musical ‘Oklahoma!’ (1943), la primera obra que Richard Rodgers compuso sin contar con él. Protagonizada por un sensacional Ethan Hawke -en la que podría ser la mejor interpretación de su carrera-, ‘Blue Moon’ es un biopic que se aleja del habitual semblante wikipédico para ofrecer un retrato del personaje más psicológico que biográfico, más centrado en transmitir su carácter y sensibilidad a través de la palabra (el filme está escrito de maravilla) que en enumerar su vida y milagros. Las 10 Mejores Películas de Gijón 2025.

9.-Romería

Carla Simón cierra una trilogía temática sobre la historia familiar de su autora, tras ‘Verano 1993’ y ‘Alcarràs’. ‘Romería’ se divide en dos líneas temporales: una en los 80 y otra en los 2000. Esta última funciona como el cimiento en el que la película se construye, mientras que la otra toma una deriva más lírica. A través de conversaciones con diferentes miembros de la familia y apoyándose en el diario que dejó escrito su madre, va reconstruyendo la historia de sus padres, víctimas del sida. Mediante un relato relevante tanto a nivel personal como social, Carla Simón da un paso de gigante a las grandes ligas cinematográficas con una película que busca convertir los recuerdos en imágenes para poder resucitar a los muertos. Crítica completa de ‘Romería’.

10.-La hermanastra fea

La debutante Emilie Blichfeldt parte de la Cenicienta de los Grimm para mutilarla y sacarle las entrañas. Lo hace mediante tres estrategias narrativas, tres operaciones que van mucho más allá de una simple cirugía estética. La primera consiste en adoptar el punto de vista de la hermanastra mayor. Este cambio de perspectiva permite a la guionista y directora centrar la atención en el sufrimiento de un personaje que lucha por encajar en un ideal estético simbolizado en un delicado zapatito. La segunda estrategia es reinterpretar el cuento en clave feminista. Y la tercera, apostar por la comedia y el terror. Con ‘La sustancia’ como referente ineludible y guiños formales al cine de Walerian Borowczyk, ‘La hermanastra fea’ combina el humor granguiñolesco, la ironía pop y el horror corporal para coser una afilada sátira gore que funciona igual de bien como divertimento macabro, fantasía de época y perverso cuento de hadas con sustanciosa moraleja. Crítica completa de ‘La hermanastra fea’.

11.-Materialistas

12.-Caza de brujas

13.-Queer

14.-La luz que imaginamos

15.-The Order

16.-Cuando cae el otoño

17.-Un simple accidente

18.-Memorias de un caracol

19.-Tardes de soledad

20.-La chica de la aguja