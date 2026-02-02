Haz caso a SZA y escucha a Natanya

Natanya es una cantante de 23 años del oeste de Londres que ha despuntado en el último año gracias a singles de R&B de sonido 2YK como ‘Foolish’ o ‘Dangerous’, virales en TikTok, u ‘On Our Time’, que ha llegado a oídos de SZA, quien la ha recomendado en sus redes. Y que una de las artistas más sumamente mainstream de Estados Unidos recomiende la música de una desconocida artista británica, no es poco de pavo.

Por cierto, Natanya es la primera sorprendida de que ‘On Ur Time’ haya calado, ya que es el tema que cierra su EP ‘Feline’s Return’; un EP doble, por cierto, si es que este concepto existe. No es un disco, es un «EP en dos actos».

La música de Natanya bebe del R&B de los dosmil, y si ‘Dangerous’ usa armonías propias de Brandy, ‘On Our Time’ recurre a beats típicos de Aaliyah. Es la Canción Del Día de hoy por su pegajosísimo estribillo, que podrían haber cantado Ashanti o las Destiny’s Child en su época. La base de ‘On Ur Time’ es tan típica de Timbaland que usa dos de sus trucos clave: la guitarra acústica y el ritmo sincopado.

Natanya, que estudió piano de joven, pronto descubrió que interpretar a Chopin o Rachmaninov no era lo suyo. Ella nombra dos discos clave en su educación musical, ‘Frank‘ (2003) de Amy Winehouse y ‘Cherry Bomb‘ (2015) de Tyler, the Creator, por su vulnerabilidad y flexibilidad musical.

‘On Ur Time’ es la típica canción sobre dos antiguos amantes convertidos en desconocidos. Pero Natanya aborda el tema no desde el drama, sino desde la despreocupación: «Es gracioso que ya no hablemos, es gracioso soñar con lo que podría haber sido». ‘On Ur Time’ transmite esa misma relajación e impasibilidad. En inglés tienen una palabra mejor: «carefree».











