Harry Styles, número 21 en España con ‘Aperture’

La lista de singles española no ha pasado por demasiados cambios esta semana. La gran novedad es el último single de Harry Styles, que ha entrado directamente en el puesto 21 de la lista. En nuestro país, el artista británico no ha tenido el mismo éxito que en Estados Unidos y Reino Unido.

En ambos sitios, ‘Aperture’ ha aterrizado directamente en el número 1. En el Billboard Hot 100, este representa el tercer single del británico en alcanzar lo más alto de la lista, después de ‘As It Was’ y ‘Watermelon Sugar’. La primera de estas llegó a estar 15 semanas seguidas en el puesto, mientras que la segunda solo pasó una semana en el número 1, después de haber debutado en el 60.

No hay más entradas en la primera mitad de la lista, pero sí encontramos ‘MVLAN’ de YOVNGCHIMI y JC Reyes, que ha experimentado la mayor subida de la semana. Esta ha pasado del número 61 hasta el puesto 28 de la clasificación. A partir del top 50 tenemos las colaboraciones de Rawayana y Manuel Turizo (‘Inglés en Miami’) en el número 63, y la de Luis Fonsi y Feid (‘Cambiaré’) en el número 71.