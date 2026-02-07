The Last Dinner Party imaginan la vida que no pudo ser

The Last Dinner Party están a punto de actuar en nuestro país. Las entradas para Madrid están agotadas y quedan las últimas para Barcelona, donde actúan exactamente el miércoles 11 de febrero.

‘From the Pyre‘ fue uno de los Mejores Discos de 2025, y ya destacamos en su momento ‘Second Best‘ y ‘This Is the Killer Speaking’. Pero un tema que no puede faltar en su repertorio porque se ha convertido en favorito de sus seguidores es ‘The Scythe’. Es nuestra Canción del Día hoy.

Esta «guadaña» habla naturalmente sobre la muerte: «no llores (…) cada vida corre su curso / te veré en la siguiente / la próxima vez sé que llamarás». Dan así con un corte tranquilo y poético, muy bien arreglado, que suele aparecer hacia la mitad de su set.

Además, The Last Dinner Party han promocionado este maravilloso tema de dos maneras muy llamativas. La primera fue un vídeo en blanco y negro protagonizado por una pareja de personas mayores. Su significado es evidente. La directora Fiona Jane Burgess lo considera «una celebración de todas las relaciones que hacen que ambos sientan que pueden vivir para siempre; por otro, es la fantasía de imaginar cómo sería si sus padres hubieran podido envejecer juntos».

También han incluido el tema en un pequeño concierto que subieron a Youtube y que merece la pena ver entero como anticipo de lo que os encontraréis estos días en su gira.

Ha dicho Abigail sobre ‘The Scythe’: «Esta canción comenzó hace nueve años, como una profecía. La escribí antes de saber nada sobre el dolor o el desamor, sobre cómo el final de una relación parece exactamente la muerte de esa persona. Una vez que sabes lo que se siente al perder a alguien, entras en un nuevo reino del que nunca podrás regresar. Intentas comunicarte con ellos telepáticamente a través de médiums o letras de canciones (a veces ambas cosas se convierten en lo mismo) y, a veces, te responden. Pueden pasar nueve años hasta que te das cuenta de que estás de duelo, pero una vez que lo haces, los ves por todas partes: en un petirrojo, en un zorro callejero, en una película de Wim Wenders. La guadaña llega para todos y no debes tener miedo de lo que hay al otro lado».



