Calvin Harris con Kasabian, mejor que Ellie Goulding con ILLENIUM

Dos artistas que se conocen muy bien lanzaron single este fin de semana, casualmente. Por un lado, Calvin Harris publica ‘Release the Pressure’, su inesperada colaboración con la banda de indie-rock Kasabian. Por el otro, Ellie Goulding presta su voz a ‘Don’t Want Your Love’ de ILLENIUM. Ambas producciones están claramente destinadas a la pista de baile, pero una funciona y la otra no.

Calvin Harris y Ellie Goulding han formado una pareja musical muy lucrativa: sus colaboraciones ‘I Need Your Love’, ‘Miracle‘ y, sobre todo, ‘Outside’ han sido enormes éxitos. El más reciente, ‘Free’, lanzado en 2024, no igualó su repercusión.

En estas dos novedades se percibe a Calvin y Ellie en diferentes grados de inspiración. Harris acierta plenamente colaborando con Kasabian en ‘Release the Pressure’. La unión es inesperada y puede percibirse como fresca y novedosa, ya que la voz de Tom Meighan -cantante de Kasabian- suena cómoda dentro de este contexto de house con matices de drum n’ bass. ‘Release the Pressure’ es un eficiente hit para la discoteca, pero suficientemente melódico como para seducir a los fans del pop.

‘Release the Pressure’ es el típico bop house que los británicos se comen con patatas. Y mejora considerablemente la propuesta country de ‘Smoke the Pain Away‘.



Goulding, sin embargo, no entrega su colaboración dance más interesante en ‘Don’t Want Your Love’, a pesar de que el tema está co-escrito por Charli XCX. Mientras que ‘Miracle’ resultaba tremendamente influyente por su recuperación del trance de los noventa, e ‘Hypnotized‘ lograba viralizarse en TikTok gracias a su elegancia y propuesta visual, ‘Don’t Want Your Love’ recurre al subidón fácil y a los acordes «épicos» más típicos imaginables. La mejor parte de ‘Don’t Want Your Love’ es que, al menos, Goulding saca su vozarrón a relucir, como la diva dance que es.

