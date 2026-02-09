Bad Bunny celebra toda América en la Super Bowl con Lady Gaga, Ricky Martin…

Bad Bunny ha convertido su actuación de la Super Bowl en toda una celebración de la cultura latina, eligiendo combatir el odio de ICE y Trump con puro amor. La performance del puertorriqueño ha incluido las colaboraciones de Lady Gaga, con una versión salsera de ‘Die With A Smile’, y Ricky Martin, que ha interpretado ‘LO QUE LE PASÓ A HAWAII’.

El Levi’s Stadium de Santa Clara (California) esperaba con emoción el turno de Bad Bunny, que empezó su set con ‘Tití Me Preguntó’ en medio de un campo de lo que parecen cañas de azúcar. Mientras ‘Yo Perreo Sola’, ‘EoO’ y ‘VOY A LLEVARTE PA PR’ suenan una detrás de otra, el puertorriqueño deja claro que «están escuchando música de Puerto Rico».

- Publicidad -

En ‘MONACO’, sustituye la letra de la canción por unas palabras de inspiración («Mi nombre es Benito Martínez Ocasio y si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí, y tu también deberías de creer en ti») para pasar directamente a una boda que, según informa Variety, no era de pega. Es aquí cuando Lady Gaga deleita con la inesperada versión de ‘Die With A Smile’. El momento en el que Bad Bunny y Gaga bailan juntos durante ‘BAILE INVOLVIDABLE’ es maravilloso.

Después de una serie de cameos -Karol G, Pedro Pascal, Cardi B o Jessica Alba- en la icónica casita de Bad Bunny, ‘NUEVAYOL’ recuerda a la población boricua de la ciudad estadounidense, con una aparición de la mismísima Toñita, mencionada en la letra del tema. Es entonces cuando Ricky Martin toma la palabra para cantar ‘LO QUE LE PASÓ A HAWAII’, junto a las ya tan reconocibles sillas de la portada de ‘Debí Tirar Más Fotos’.

- Publicidad -

El momento más reivindicativo llegó en ‘CAFÉ CON RON’, mientras Bad Bunny recontextualiza la famosa «God bless America» para incluir todos los países del continente, desde Chile hasta Guyana, a la vez que es respaldado por todas estas banderas. Al final, un mensaje claramente dirigido a Trump y ICE en el balón de Bad Bunny, mientras la bandera estadounidense y la puertorriqueña desfilan mano a mano: «Juntos, somos América».

Al principio de la velada, Green Day realizó un medley de canciones de ‘American Idiot’ y Charlie Puth se encargó de cantar el himno nacional al piano. Por otro lado, Brandi Carlile y Coco Jones interpretaron ‘America The Beautiful’ y ‘Lift Every Voice and Sing’, respectivamente.

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

- Publicidad -