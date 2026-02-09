Trump reacciona a la Super Bowl de Bad Bunny: «Sin sentido»

Bad Bunny ha realizado una histórica actuación en el intermedio de la Super Bowl, con una gran celebración de la cultura boricua y, en general, del continente americano. A Donald Trump esto no le ha gustado nada. Así lo ha dejado claro en un mensaje en redes, describiendo el show como «un insulto a la grandeza de América».

«El show de la Super Bowl ha sido absolutamente terrible, uno de los peores de la historia», ha declarado Trump al comienzo de su mensaje. Este asegura que la actuación de Bad Bunny está en contra de la «grandeza» estadounidense y que no representa «nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia». ¿Se estará refiriendo a Kid Rock?

Trump continúa demostrando su creencia de que todos son tan ignorantes como él, asegurando que «nadie entiende ni una palabra de lo que está diciendo» y que los bailes mostrados son «asquerosos», mencionando que es una mala influencia para «niños viéndolo en Estados Unidos y alrededor del mundo». Finalmente, antes de fardar sobre el mercado de valores estadounidense, Trump describe todo como «una bofetada en la cara a nuestro país».