‘Ya no llueve más’ es el desahogo electropop de dani dicostas

dani dicostas ha promocionado ‘Amores pasajeros‘, nuestro penúltimo Disco de la Semana, con adelantos como ‘Clímax’ y ‘Estadios’. Ahora mismo su canción más escuchada es ‘Ya no llueve’, el «focus track» del día de salida, que escogemos como Canción del Día para este lunes.

En una entrevista reciente, dani nos contaba que ‘Ya no llueve’ salió de un momento de bajona: «Nació hace un par de años en casa. Yo no estaba pasando el mejor momento. Llevaba ya tres años con el proyecto, hacía un año que había sacado ‘Postdata’, no tenía bolos, no tenía un proyecto nuevo… y fue un momento de darme cuenta realmente de lo complicado que era sacar esto adelante. Tengo un equipo, una familia y buenos amigos, pero me sentía sola en el sentido de «si yo no tiro de esto a tope, ya está, se acaba aquí»».

- Publicidad -

Continúa: «me empecé a sentir como nunca me había sentido, me encerré mucho. Me costaba mucho también ir a eventos sociales de música, porque no encontraba tampoco cuál era mi lugar. No quería estar en lugares donde yo ubicaba a todo el mundo, pero yo no me ubicaba a mí. Lo bueno es que empecé a trastear con Logic. Pasaba muchísimas horas con el ordenador jugando con las canciones y gracias a eso empecé a maquetar algunos temas y ahí nacieron las primeras demos de lo que es hoy el disco. Una de las primeras fue ‘Ya no llueve’».

No obstante, luego decidió abrir ventanas, por lo que la canción va abriéndose a su vez: «‘Ya no llueve’ es la canción más oscura de todo el disco y aun así se va abriendo y acaba siendo muy luminosa. Me gusta jugar con eso: emociones más profundas o tristes, pero con las canciones transformarlas en otra cosa».

- Publicidad -

dani dicostas está efectivamente abrumada en la primera parte de la canción, muy alicaída: «Llevo días mirando por la ventana / en pijama no salgo de mi morada / Esa angustia que me tiene encarcelada / Y hace días mis amigas no me llaman». Sin embargo, el ritmo electropop invita a saltar a la pista de baile. La guitarra eléctrica es el instrumento que termina de intentar abrir, primero protagonizando un puente enrabietado y luego a través de un solo desquiciado. «Que alguien me diga que ya no llueve más» es el estribillo que solo admite buenas noticias por respuesta.

dani dicostas actúa el 21 de febrero en Madrid y el 28 de marzo en Vigo.

